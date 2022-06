L'iPad Air 5 a bien Stage Manager malgré l'absence du "memory swap"

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



Apple a expliqué lors d'une interview la semaine dernière pourquoi Stage Manager sera uniquement présent sur les iPad M1. Cependant, l'un des arguments ne tient pas la route et un développeur l'a fait remarquer sur Twitter. Mieux, nous avons confirmé ses dires.

Stage Manager sur iPad M1

Voilà un sujet qui va une nouvelle fois faire débat. Si l'on comprend la démarche d'Apple de réserver certaines nouvelles fonctionnalités aux modèles les plus récents, par peur que cela ne soit pas bien supporté sur les plus "anciens", on ne peut s'empêcher de penser que cet argument les arrange bien.



Le dernier en date qui va faire parler, c'est le lancement de Stage Manager sur iPad. Ce nouveau système de gestion des fenêtres ouvertes sera exclusif aux Mac et iPad équipés d'une puce Apple Silicon (M1/M2).



Lors d'une interview la semaine dernière, Apple s'est exprimé sur le pourquoi du comment. Selon le géant américain, la puce M1 présente sur certains iPad Pro et l'iPad Air 5 est indispensable au bon fonctionnement de Stage Manager. Plus encore, la nouvelle fonction d'échange rapide de mémoire à venir sur iPadOS16 serait à son tour vitale au bon déroulement de celui-ci.

Stage Manager sur iPad Air 5 (64 Go)

Si l'explication est plutôt claire, le développeur Steve Troughton-Smith a relevé un point étrange via Twitter. Comme il l'explique, l'iPad Air 5 (64 Go) ne sera pas compatible avec l'échange de mémoire virtuelle ultra-rapide (memory swap). Certes, il embarque une puce M1, mais la deuxième option indispensable au bon fonctionnement de Stage Manager (dixit Apple) ne sera pas présente sur cet iPad étant donné qu'il faut au moins 128 Go de stockage pour que ce soit le cas.



Et pourtant, il est bien compatible avec Stage Manager. Nous l'avons d'ailleurs vérifié au sein de la rédaction sur la bêta 1 d'iPadOS16. Si l'on comprend que c'est surtout la puce M1 qui est obligatoire dans cette équation, la grande majorité continue de penser que d'autres iPad comme l'iPad Pro 2020 auraient pu faire tourner ce système sans problème. Et sans doute l'iPad Air 4 avec sa puce A14...