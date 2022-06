Apple publie la bêta 1 pour iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura et watchOS 9

⏰ Hier à 21:46 (Màj hier à 23:10)

Julien Russo

2



Après avoir dévoilé les nouveautés logicielles lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, Apple publie la première bêta pour iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura et watchOS 9. Comme cela était prévu, l'accès se fait pour le moment qu'aux développeurs de l'écosystème, Apple souhaite être sûr d'un minimum de stabilité avant le déploiement aux testeurs publics.

Développeurs ?

À vos téléchargements pour les nouveaux firmwares !

Vous avez eu des étoiles dans les yeux en regardant les nouveautés d'iOS 16, d'iPadOS 16, de watchOS 9 et de macOS 13 Ventura ? Mauvaise nouvelle, il va falloir désormais vous armer de patience pour pouvoir télécharger ces nouvelles versions.

Si vous faites partie des testeurs publics, Apple devrait vous donner un accès à la bêta 1 ou 2 dans les prochains jours, voire les prochaines semaines en cas d'instabilité majeure détectée par les développeurs.

Si vous êtes un simple utilisateur, Apple vous donnera l'accès à ces nouvelles versions en même temps que tout le monde, c'est-à-dire à partir de l'automne (aucune date n'est définie).

Une chose est sûre, c'est qu'Apple a donné le feu vert aux développeurs pour télécharger et installer les nouvelles versions annoncées ce soir. Comme d'habitude, il suffit d'avoir un compte de développeur et un appareil compatible pour pouvoir en profiter.

Comment installer iOS 16 et

iPadOS 16 (build 20A5283p) ?

Les développeurs peuvent se rendre sur leur iPhone et iPad dans :

Réglages

Général

Mise à jour logicielle

Ils pourront télécharger et installer les nouvelles versions. À noter que c'est aussi possible de le faire directement via le portail qui leur est dédié sur le site d'Apple.

Le géant californien insiste bien sur le fait que TOUTES les instabilités, les bugs ou autres défauts doivent immédiatement être remontés pour que le correctif soit appliqué dans les bêtas à venir au cours de l'été.

Comment installer macOS 13 Ventura (build 22A5266r) ?

Les développeurs peuvent se rendre sur leur Mac dans :

Menu de la pomme (en haut à gauche de l'écran)

Préférences système

Mise à jour de logiciels

Ils pourront télécharger et installer la nouvelle version. À noter que c'est également possible de le faire directement via le portail qui leur est dédié sur le site d'Apple.

Ici aussi, la firme de Cupertino attend des remontées au moindre bug détecté. Il risque d'en avoir beaucoup sur macOS 13 Ventura comme les nouveautés sont très nombreuses !

Comment installer watchOS 9 (build 20R5287q) ?

Les développeurs peuvent se rendre sur leur iPhone dans :

L'application Watch

Général

Mise à jour logicielle

Ils pourront télécharger et installer la nouvelle version.

Apple attend impatiemment les premiers retours de bugs détectés dans watchOS 9, l'objectif prioritaire est évidemment d'apporter la meilleure stabilité pour la bêta 2.

Comment installer tvOS 16 (build 20J5299n) ?

tvOS 16 est également disponible avec très peu de nouveautés, mais pour l'installer, il faut passer par Xcode. Nous allons faire un tutoriel.