iOS 26 réserve automatiquement l'espace pour les mises à jour

Apple vient d'apporter une amélioration discrète mais bienvenue à iOS 26 avec sa première bêta développeur : la réservation dynamique d'espace de stockage pour les mises à jour automatiques. Cette nouveauté pourrait bien mettre fin à l'un des désagréments les plus fréquents des utilisateurs d'iPhone.

Une solution aux problèmes de stockage récurrents

Selon les notes de version d'Apple, iOS 26 peut désormais "réserver dynamiquement de l'espace de mise à jour pour que les mises à jour automatiques se téléchargent et s'installent avec succès, en fonction de l'espace libre disponible". Cette fonctionnalité répond à un problème bien connu : les échecs de mise à jour par manque de place.

Ces dernières années, les versions majeures d'iOS nécessitent souvent plus de 5 Go d'espace libre, mettant en difficulté les propriétaires d'iPhone avec 64 ou 128 Go de stockage. Beaucoup se retrouvent contraints de supprimer photos et applications chaque septembre pour faire de la place.

Un système plus fiable pour tous

En pré-allouant l'espace nécessaire, Apple réduit considérablement les risques d'échec lors des mises à jour nocturnes automatiques — l'un des rares moments où iOS peut encore paraître fragile aux yeux des utilisateurs moins techniques. Cette réservation intelligente s'adapte à l'espace disponible sur chaque appareil.

Bien qu'Apple n'ait pas détaillé le fonctionnement exact de cette fonctionnalité, elle s'inscrit dans une démarche plus large d'iOS 26 : solidifier les bases du système tout en introduisant des nouveautés ambitieuses comme le design Liquid Glass et les fonctionnalités d'Apple Intelligence enfin améliorées. La bêta publique arrivera en juillet, avant le lancement officiel prévu en septembre avec la gamme iPhone 17.



Source