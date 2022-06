La liste officielle des iPhone et iPad compatibles iOS 16 et iPadOS 16

⏰ Hier à 21:23 (Màj hier à 22:04)

Julien Russo

1



Apple a présenté ce soir les futures mises à jour qui sortiront à la rentrée, les versions iOS 16 et iPadOS 16. Sans surprise, ces deux mises à jour vont apporter un grand nombre de nouveautés sur votre iPhone et iPad. Cependant, seront-ils compatibles ? Si vous avez un modèle récent, aucune raison de vous en faire, toutefois, si vous détenez un iPhone ou iPad vraiment ancien, vérifiez si vous êtes éligible ! Nous avions donné la première liste en avril, et nous avions vu juste en grande partie. Apple a même supprimé l'iPhone 7, dommage !

La liste des iPhone et iPad compatibles

Apple vient de présenter ce soir iOS 16, on retrouve un tas de nouveautés sur l'écran verrouillé, Apple Plans, SharePlay, l'application Messages...

Malheureusement, tous les iPhone ne vont pas pouvoir installer iOS 16 dès sa sortie à la rentrée. Cela s'explique par la nécessité d'une performance minimum au niveau du matériel, Apple refuse catégoriquement de vous proposer une nouvelle version logicielle si les tests ont prouvé que votre iPhone sera confronté à des lenteurs ou des plantages.



Les iPhone SE 2016, iPhone 6S et iPhone 7 ne sont plus supportés ! L'iPod Touch est également exclu, adieu l'ami.



Voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 16 :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

Du côté d'iPadOS, on retrouve quelques nouveautés très intéressantes comme un nouveau multitâche aux fenêtres redimensionnables, l'arrivée de l'application Météo, un Control Center complètement repensé, l'app Collaboration et Freeform.



Si iPadOS 16 est clairement moins excitant qu'iOS 16, il n'en reste pas moins que les nouveautés sont révolutionnaires pour l'univers professionnel. Autant dire que cela va bouleverser votre manière de travailler entre collègues !



Les perdants sont l'iPad mini 4 et l'iPad Air 2.



Voici la liste des iPad éligibles à iPadOS16 :

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

iPad (3e génération ou ultérieure)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad Pro (tous les modèles pourront installer la mise à jour)

Si vous possédez un iPad non référencé ci-dessus, vous devrez rester sur iPadOS 15, Apple n'exclut pas l’éventualité de continuer à proposer des mises à jour de sécurité dans un avenir proche. L'impossibilité de passer à iPadOS 16, ne signifie pas un abandon total au niveau du logiciel, soyez rassuré !



Que ça soit pour iOS 16 ou iPadOS 16, Apple n'a pas exprimé de date précise quant à la disponibilité au public.

Nous aurons probablement la date officielle lors de la présentation de la gamme iPhone 14 à la rentrée.