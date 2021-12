iOS 16 : découvrez les 7 iPhone et iPad non compatibles

Après trois années de compatibilité totale, Apple devrait exclure plusieurs appareils pour iOS 16 et iPadOS 16. En effet, les iPhone et iPad les plus anciens actuellement sous iOS 15 commencent à se faire vieux. On pense à l'iPhone SE 2016, l'iPhone 6s, l'iPad 5 ou encore l'iPad Pro premier du nom de 2015. Les quatre appareils ont un point commun, la puce A9 / A9X. Et que dire des iPad mini 4 et iPad Air 2 avec processeur A8 ?



Sur quels iPhone, iPod ou iPad pourra-t-on installer iOS 16 et iPadOS 16 ? Voici une information exclusive.

iOS 16 : sept appareils ne passeront pas à la nouvelle version

Si iOS 14 avait reconduit les mêmes appareils qu'iOS 13, iOS 15 avait surpris tout le monde en renouvelant la même liste, une première dans l'histoire du système d'exploitation mobile d'Apple. Mais après trois années de sursis, certains smartphones et tablettes vont passer à la trappe.



Voilà donc une première liste d'appareils à la pomme qui accueilleront iOS 16 bêta en juin prochain, glanée encore une fois auprès de notre ami développeur chez Apple et qui continue d'apporter son expertise sur l'application de cartographie Plans. Au passage, il nous a dit que la France devrait accueillir la version 2.0 en 2022, donc probablement avec iOS 16. Nous avions donné la liste juste pour iOS 13 et iOS 14.



Evidemment, inutile de préciser que les iPhone 14 seront directement livrés avec iOS 16 et une puce A16. Mais pour les autres, il va y avoir des clients mécontents car Apple va devoir se séparer de certains modèles afin de faciliter le déploiement des nouveautés et d'unifier au mieux son parc.

Concept signé Parker Ortolani

Les iPhone compatibles iOS 16

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Les iPhone non compatibles iOS 16

iOS 16 ne sera pas proposé au téléchargement sur les puces A9, soit les :

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016

Le minimum syndical devrait être la puce A10, qui garantie des performances honnêtes pour le streaming, les jeux vidéos et l'interface en général. C'est celle qu'on avait sur l'Apple TV 4K 2017 par exemple.

Les iPad compatibles iPadOS 16

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

iPad Pro 12.9 pouces (2016+)

iPad Pro 10.5 pouces (2016+)

iPad Pro 11 pouces (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad Mini 5

iPad Mini 6

Les iPad non compatibles iPadOS 16

iPadOS 16 ne sera probablement pas proposé au téléchargement sur les :

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 5

iPad Pro 9,7 et 12,9 pouces (2015)

Les trois iPad commencent à se faire vieux avec, respectivement, une puce A8, A8X et A9. Par conséquent, la liste des tablettes capables d'installer iPadOS 16 sera plus courte cette année, en attendant les nouvelles sorties comme l'iPad Pro 2022 ainsi que les iPad Air 5.

Les iPod compatibles iOS 16

Du côté de l'iPod, Apple conservera l'iPod Touch 7 de 2019 avec sa puce A10 Fusion. C'était déjà le dernier représentant sous iOS 15.

Les nouveautés d'iOS 16 dès juin 2022

Désormais, reste à patienter jusqu'en juin prochain pour découvrir les nouveautés d'iOS 16. On imagine qu'Apple va miser gros sur l'AR/VR avec la probable présentation de son premier casque de réalité mixte, mais aussi des nouveautés sur le plan esthétique car cela fait depuis iOS 7 qu'il n'y a pas eu de changements majeurs. macOS 11 avait apporté le style neuomorphique, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans quelques mois.



Rendez-vous début juin pour la WWDC 2022 que nous suivrons encore une fois en direct et en français.