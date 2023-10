iOS 16.7.1 et iPadOS 16.7.1 sont disponibles pour les anciens iPhone et iPad

Ce qui est formidable avec Apple, c'est qu'il y a toujours une considération pour les anciens cycles de mises à jour, même quand un nouveau cycle est disponible depuis près d'un mois. À tous les utilisateurs qui possèdent un iPhone ou un iPad trop ancien pour installer iOS 17 et iPadOS 17, une mise à jour vous attend !

Une nouvelle version logicielle essentiellement corrective

Apple vient de publier il y a quelques minutes deux nouvelles mises à jour pour les iPhone et iPad non compatibles à iOS 17. Il s'agit des versions :

iOS 16.7.1

iPadOS 16.7.1

Ces mises à jour n'ont pas pour but d'apporter de nouvelles fonctionnalités, mais ont pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur, de supprimer des bugs et surtout de renforcer la sécurité afin que des hackers ne profitent pas d'une faille.

Si vous possédez un iPhone ou un iPad qui n'a pas la possibilité de télécharger iOS 17, nous vous recommandons bien évidemment d'upgrader le logiciel vers iOS 16.7.1 et/ou iPadOS 16.7.1, une décision qui vous permettra de bénéficier d'un iPhone et iPad plus sûr et performant lors de l'utilisation !

Comment mettre à jour mon iPhone et iPad ?

Rendez-vous dans l'application "Réglages" de votre iPhone ou iPad, allez dans "Général" puis dans "Mise à jour logicielle". Vous verrez ici la mise à jour de disponible, il vous suffit après d'accepter les conditions générales puis de lancer le téléchargement et l'installation.