RCS : l'édition de messages arrive entre Android et iPhone

La messagerie inter-plateforme entre Android et iPhone vient de franchir une étape importante avec l'arrivée progressive de l'édition de messages RCS. Google commence à déployer cette fonctionnalité tant attendue qui permet aux utilisateurs Android de modifier leurs messages envoyés vers des iPhone, marquant un nouveau progrès dans l'amélioration de l'expérience de communication entre les deux écosystèmes.

Une fonction enfin accessible grâce au RCS 3.0

L'édition de messages représentait l'une des lacunes les plus frustrantes du RCS inter-plateformes depuis son lancement. Alors que les utilisateurs iPhone pouvaient modifier leurs iMessages depuis des années et que les possesseurs d'Android bénéficiaient de cette possibilité depuis environ un an pour leurs conversations RCS entre eux, l'incompatibilité technique empêchait ce système de fonctionner entre les deux plateformes.

Le problème résidait dans les spécifications du standard RCS lui-même. Lorsque Google avait initialement intégré l'édition de messages sur Android, cette fonctionnalité ne faisait pas partie de la spécification RCS officielle. Apple ayant basé son implémentation sur le standard Universal Profile 2.4 de l'époque, qui ne définissait pas l'édition de messages, la fonctionnalité restait inaccessible pour les conversations inter-plateformes.

La situation a évolué cette année avec l'introduction par la GSM Association de la spécification Universal Profile 3.0, qui intègre officiellement l'édition de messages et le chiffrement de bout en bout. Cette mise à jour du standard ouvre la voie à une meilleure interopérabilité entre iOS et Android.

Un déploiement progressif avec quelques limitations

Depuis la semaine dernière, plusieurs utilisateurs Android rapportent pouvoir éditer leurs messages RCS envoyés vers des iPhone. Le processus reste simple et familier : après l'envoi d'un message, un appui prolongé révèle une icône représentant un crayon. Cette icône permet de récupérer le texte original dans la zone de réponse pour le modifier et le renvoyer, dans la fenêtre habituelle de 15 minutes.

Cette fonctionnalité fonctionne avec les iPhone sous iOS 18.5 et la version bêta d'iOS 26, aussi bien dans les conversations individuelles que de groupe. Cependant, l'implémentation reste imparfaite du côté d'Apple. Sur iPhone, le message modifié apparaît comme un nouveau message précédé d'un astérisque, plutôt que de remplacer proprement l'original comme c'est le cas dans iMessage.

Plus problématique encore, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent toujours pas éditer leurs messages RCS envoyés vers Android. Apple devra mettre à jour son application Messages pour gérer correctement l'édition RCS bidirectionnelle, bien qu'aucun calendrier n'ait été communiqué pour cette amélioration.

Une évolution prometteuse pour l'avenir

Cette avancée s'inscrit dans une démarche plus large d'amélioration du RCS inter-plateformes. Apple et Google se sont engagés plus tôt cette année à supporter conjointement le chiffrement de bout en bout, une fonctionnalité également incluse dans Universal Profile 3.0. L'édition de messages pourrait donc arriver en même temps que cette protection renforcée de la vie privée.

Pour l'instant, Google teste cette nouveauté avec un nombre limité d'utilisateurs dans le cadre d'un test A/B. La fonctionnalité devrait progressivement s'étendre à tous les utilisateurs de Google Messages, puis potentiellement aux autres applications RCS comme Samsung Messages utilisée sur les Galaxy.

Via