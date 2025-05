Migrer vers iOS : passez d’un Android à un iPhone encore plus rapidement

Apple continue de peaufiner l’expérience utilisateur pour séduire les détenteurs de smartphones Android. Avec la dernière mise à jour de son application « Migrer iOS », la marque à la pomme simplifie et accélère le processus de migration vers l’iPhone, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour rendre cette transition encore plus fluide et intuitive.

Welcome Android

Apple a récemment mis à jour son application Android « Migrer vers iOS », facilitant davantage la transition des utilisateurs Android vers l’iPhone. Cette mise à jour, annoncée le 5 mai 2025, introduit plusieurs améliorations visant à rendre le processus de migration plus rapide, plus complet et plus convivial.

Transfert de données plus rapide via câble

La nouvelle version de l’application permet des transferts de données plus rapides lorsqu’un câble est utilisé pour connecter un appareil Android à un iPhone. Que ce soit avec un câble USB-C ou un câble USB-C vers Lightning, les utilisateurs bénéficient désormais d’une vitesse de migration accrue.

Nouvelles données transférées

Apple a élargi la gamme de données transférables lors du passage à iOS. Désormais, l’historique des appels et les étiquettes Dual SIM sont inclus dans la migration. De plus, les enregistrements vocaux provenant d’appareils Android sont transférés vers l’application Dictaphone ou Fichiers, selon leur format.

Conseils iOS intégrés

Pendant le processus de migration, l’application affiche dorénavant des conseils pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser avec l’environnement iOS. Cela vise à faciliter l’adaptation des utilisateurs Android à leur nouvel appareil Apple.

Prise en charge de nouvelles langues

Apple a ajouté la prise en charge de plusieurs langues indiennes, notamment le bangla, le gujarati, le kannada, le malayalam, le marathi, l’odia, le punjabi, le tamoul, le télougou et l’ourdou. Cette expansion linguistique reflète l’engagement d’Apple envers une accessibilité mondiale.

Téléchargement de l’application

L’application « Migrer vers iOS » est disponible gratuitement sur le Google Play Store. Elle permet aux utilisateurs Android de transférer en toute sécurité leurs contacts, messages, photos, vidéos, comptes de messagerie, calendriers et contenus WhatsApp vers un iPhone.

Apple cherche à attirer encore plus de nouveaux utilisateurs

Avec cette mise à jour, Apple renforce son engagement à offrir une transition fluide aux utilisateurs Android souhaitant adopter l’iPhone. Les améliorations apportées à l’application « Migrer vers iOS » témoignent de la volonté d’Apple de rendre ses produits plus accessibles et conviviaux pour une audience mondiale.