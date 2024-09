Dès 2025, le modem 5G d'Apple va se déployer rapidement dans les iPhone

Pour réduire les coûts de fabrication de ses produits, Apple sait qu'il est plus avantageux de concevoir ses propres composants, puis de les faire fabriquer par un partenaire, plutôt que de tout confier à un fournisseur tiers. Le modem 5G en est l'exemple parfait. Depuis que la 5G existe dans l'iPhone, Apple passe par Qualcomm, un fournisseur qui facture assez cher les modems 5G à l'unité, ce qui augmente inévitablement le coût de fabrication de l'iPhone. La firme de Cupertino souhaite se séparer de cet accord avec Qualcomm, pour façonner ses propres puces et ne plus dépendre d'un tiers.

Le modem 5G d'Apple va arriver massivement dans les iPhone en 2025

Souvenez-vous, il y a 5 ans, on apprenait qu'Apple avait racheté la division modem d'Intel pour la colossale somme de 1 milliard de dollars. Ce gigantesque investissement de la part de la firme de Cupertino a permis de récupérer des milliers de brevets déposés par Intel ainsi que des centaines d'ingénieurs qui avaient été embauchés initialement par Intel. Cette acquisition n'a pas porté ses fruits pour l'instant, mais les premiers résultats devraient apparaître aux yeux des consommateurs dès l'année prochaine, selon Ming-Chi Kuo.



Dans un récent post sur X, l'analyste explique que les expéditions de la première puce 5G d'Apple atteindront entre 35 à 40 millions d'unités dès l'année prochaine. L'objectif d'Apple sera à court terme de proposer son modem 5G dans tous les modèles d'iPhone 17, ce qui fera une grande économie comparée à des millions de commandes passé chaque trimestre à Qualcomm.

Si ce chiffre de 35 à 40 millions vous impressionne, ce n'est rien face aux objectifs d'Apple pour 2027. La firme de Cupertino prévoit d'expédier environ 160 à 180 millions de modems 5G. L'entreprise devrait commencer par inclure ses modems 5G sur les derniers iPhone, puis sur les anciennes générations d'iPhone et après dans les iPad cellulaires qui, eux aussi, ont besoin d'un modem 5G.



Ces estimations d'expéditions correspondent au souhait d'Apple d'abandonner son partenariat avec Qualcomm dès 2026, la firme de Cupertino n'a pas prolongé son accord d'approvisionnement en modem 5G Qualcomm. Ce qui signifie clairement que l'entreprise cherche à prendre son envol et proposer ses propres modems 5G comme c'est déjà le cas avec la puce Ax dans les iPhone ainsi que la puce Mx dans les Mac et iPad.



Est-ce que le fait d'inclure un modem 5G Apple dans les iPhone permettra de réduire le prix facturé aux consommateurs ? Ce n'est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'Apple gagnera quelques dollars sur sa marge de bénéfice.