Attention aux messages demandant de répondre STOP sur l'iPhone

Aujourd'hui, BleepingComputer a signalé une nouvelle arnaque dans laquelle les cybercriminels incitent les utilisateurs d'iPhone à désactiver la protection anti-hameçonnage d'iMessage. La menace augmente crescendo sur iOS, année après année.

Une faille humaine avant tout

La truanderie exploite une fonctionnalité de sécurité d'iMessage qui désactive automatiquement les liens provenant d'expéditeurs inconnus. Effectivement, Apple a documenté que répondre à des messages en partie bloqué ou ajouter l'expéditeur à vos contacts réactive ces liens. Les escrocs imitent les messages provenant de sources fiables comme les transporteurs ou les services routiers à péage, en incluant souvent des instructions telles que « répondre STOP » ou « répondre NON » pour engager les utilisateurs.



Ce genre de phishing est appelé smishing pour le fait qu'il est effectué par SMS.



En obtenant une réponse, les escrocs activent non seulement les liens, mais confirment également quels numéros sont actifs pour d'autres escroqueries futures. Bien que les personnes à l'aise avec l'iPhone puissent reconnaître ces tentatives de phishing, les utilisateurs moins expérimentés sont plus à risque.

Les solutions

Voici comment vous prémunir du danger :

Ne répondez pas aux messages provenant d'expéditeurs inconnus.

Activez le filtrage des messages sur votre iPhone ou iPad pour trier les messages provenant de contacts inconnus dans une liste distincte. Accédez à Réglages > Messages et activez "Filtrer les expéditeurs inconnus". Sachez que cette fonctionnalité peut également filtrer les messages légitimes. Vérifiez donc soigneusement vos messages filtrés.

N'oubliez pas que les liens dans les messages provenant d'expéditeurs inconnus ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas répondu ou que ne les aurez pas ajoutés à vos contacts, ce qui constitue une mesure de sécurité par conception.



Voilà qui devrait encore donner du fil à retordre à Apple. D'après nos observations, une alerte lors de la réponse à ce genre de message pourrait permettre aux clients de réfléchir à deux fois avant de continuer.