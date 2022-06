Apple présente iOS 16 et iPadOS 16 avec des nouveautés

Julien Russo

Comme prévu, Apple a présenté ce soir les nouvelles mises à jour logicielles qui sortiront au cours du mois de septembre pour l'iPhone et l'iPad. Baptisées iOS 16 et iPadOS 16, elles apporteront un grand nombre de nouveautés et quelques améliorations sur plusieurs applications installées par défaut. Nous vous avons concocté le résumé complet des annonces faites par Tim Cook et son équipe lors du keynote le plus attendu de l'année par les développeurs, mais aussi les utilisateurs !

La liste des nouveautés principales d'iOS 16

Comme à chaque cérémonie d'ouverture de la WWDC, Apple a présenté les futures innovations logicielles qui seront à tester par les développeurs et testeurs publics enregistrés pendant la période estivale.

Au menu cette année, on retrouve un grand nombre de changements au sein d'iOS, il y a des nouveautés qu'on n'attendait clairement pas et des améliorations qui étaient très convoitées et qui ont pris beaucoup de temps à apparaître.

L'écran de verrouillage d'iOS 16

Apple présente un nouvel écran verrouillé, cette nouvelle version d'iOS va jouer sur l'un des points clés : la personnalisation.

Vous allez désormais pouvoir ajouter des complications, afficher des widgets (même issus d'autres applications qui n'ont pas été développées par Apple, affichez la météo...).

Apple propose également diverses couleurs dominantes pour votre écran de verrouillage, vous pourrez aussi changer la police. La personnalisation va être poussée au maximum.

Toujours sur l'écran de verrouillage, vous retrouverez des petites complications en tête (du même style que sur watchOS).

En ce qui concerne ceux qui veulent un écran de verrouillage animé, cela devient possible, Apple vous proposera d'exporter la météo (le fond animé de l'app) directement sur l'écran de verrouillage. Vous aurez des éclairs, de la pluie, du soleil...



Les notifications sur l'écran de verrouillage vont être modifiées, elles s'affichent désormais en bas de l'écran, elles peuvent même être cachées très facilement.

Grosse nouveauté sur l'écran d'accueil, Apple ajoute Live Activities, une sorte de widget qui vous permet un aperçu en temps réel sur des événements importants dans l'année ou dans votre quotidien (match de foot, suivi du prochain train à votre gare...)

Apple a aussi ajouté un mode de concentration associé à l'écran de verrouillage, c'est la possibilité de choisir un statut de concentration rapidement et sans prise de tête. Modifier l'expérience de l'iPhone sans avoir besoin d'ouvrir l'iPhone.

Messages... Des nouveautés !

Apple annonce quelques changements dans l'application Messages sur iPhone.

Il est ENFIN possible de modifier des messages après les avoir envoyés, vous aurez un bouton "éditer" après un long appui sur une bulle que vous aurez envoyée.

Il devient possible de supprimer un message déjà envoyé.



Apple ajoute aussi une fonctionnalité qui permet d'annuler la fonction "Lu", si vous avez lu un message, mais que vous ne souhaitez pas que votre correspondant le sache, nous pourrez marquer la conversation comme "non lue".



La partie "Partagé avec vous" est plus puissante avec iOS 16. Si SharePlay est toujours là, il est encore plus facile à lancer, même depuis iMessage.

SharePlay 2.0 est de sortie

Apple annonce d'importantes modifications pour SharePlay, la présence de cette fonctionnalité devient de plus en plus populaire dans iOS 16.

Apple ajoute l'expérience SharePlay directement depuis une conversation FaceTime, mais aussi depuis une conversation de l'application Messages. Pour rappel, SharePlay qui est une fonctionnalité qui permet de partager une expérience à plusieurs (regarder une série, écouter une musique, partager son écran...).



On retrouve également une détection automatique des possibilités d'ouvrir un SharePlay. Dans le menu de partage depuis une série Disney+ (c'est un exemple), vous aurez un bouton SharePlay en plus du partage de la fiche du contenu par SMS, Mail, AirDrop...

Plus besoin d'ouvrir une conversation FaceTime pour lancer un SharePlay (oui, c'est une révolution).

Une dictée en expérience locale

Apple modifie complètement le fonctionnement de la dictée qu'on utilise quotidiennement pour des mails, des messages...

Désormais, quand vous dicterez un message, le traitement et l'analyse de votre voix pour composer des phrases se feront directement dans le cadre d'un traitement en local. Résultat, plus besoin d'être connectée à internet pour utiliser la dictée.



Apple ajoute par ailleurs l'automatisme de la ponctuation, si vous ne mettez jamais de points ou de virgules, Apple les mettra automatiquement pour vous. Plus besoin de s'en soucier.

Siri s'améliore avec les apps tierces

Apple propose une belle amélioration pour Siri avec les applications tierces, la communication va devenir plus intense et précise

Apple lance une nouvelle API qui offre la possibilité d'utiliser des raccourcis conçus par des applications tierces. Vous pourrez en profiter sans avoir besoin de télécharger l'application depuis l'App Store.

Texte en direct fonctionne dans les vidéos et une incroyable nouveauté dans l'app Photos

Apple pousse la nouveauté encore plus loin en pouvant copier/coller un texte présent dans une vidéo.

Avec iOS 15, Apple a rendu possible le copier/coller d'un texte d'une photo. Avec iOS 16, Apple offre la même possibilité avec la présence d'un texte ou d'un numéro de téléphone ou adresse dans une vidéo.

Il vous suffira de mettre en pause la vidéo puis de rester appuyer sur le champ où se trouve votre texte.



Quand iOS 16 va détecter automatiquement des données numériques, l'OS vous offrira une conversation. Avec du texte rédigé dans une langue étrangère à la vôtre, Texte en direct pourra vous le traduire en français (ou toute autre langue souhaitée) ! Les développeurs vont pouvoir profiter d'une API dédiée pour cette formidable fonctionnalité.

Énorme nouveauté dans l'app Photos !

Vous allez pouvoir sélectionner un élément dans une photo. Plus besoin de passer par une application tierce, tout est géré directement dans iOS 16.

Vous pourrez copier ou partager l'élément dans une application tierce ou l'envoyez dans Messages.



Dernière nouveauté dans l'application Photos, il est désormais possible d'obtenir une photothèque familiale séparée de sa photothèque principale.

La photothèque familiale pourra avoir une fonction partagée.

Partager votre âge ou un élément de votre identité sans partager votre carte d'identité

Apple propose le partage de votre âge avec les applications tierces sans avoir besoin de dévoiler tout ce qu'il y a sur votre carte d'identité

Aux États-Unis, certains États autorisent l'enregistrement de la carte d'identité depuis iOS 15.

À partir de cette récente nouveauté, une app pourra vérifier votre âge sans connaître les autres détails sur votre carte d'identité. Apple a donné un exemple avec Uber Eats quand vous incluez une bouteille d'alcool dans votre commande. L'app Uber Eats demande à l'iPhone si vous êtes majeur, iOS 16 va contrôler dans Wallet et communique votre âge et votre photo.

Le tout, sans donner d'informations supplémentaires sur votre profil.

Les clés virtuelles dans iOS 16, un partage possible

Apple ajoute la possibilité de partager les clés virtuelles dans le menu partage d'iOS 16.

Imaginez-vous prendre une chambre d'hôtel, l'établissement vous donne une carte virtuelle à intégrer dans Wallet sur votre iPhone, vous pourrez la partager à votre conjointe si vous partagez la chambre avec elle, comme ça elle n'aura pas besoin de votre iPhone pour déverrouiller la porte de votre chambre.

Top départ pour Tap to Pay

La fonctionnalité qui transforme l'iPhone en terminal de paiement électronique est officiellement lancé aux États-Unis. On espère qu'elle arrivera bientôt en France.

Apple Pay Later

Le paiement en plusieurs fois débarque avec les transactions Apple Pay

Apple présente la possibilité de payer en 4 fois sans frais directement via Apple Pay. Cette nouveauté qui débarque avec iOS 16 va être disponible dans le monde entier avec toutes les cartes bancaires.

Vous achetez sur internet via Apple Pay ?

Suivez votre commande directement dans Wallet. Apple a réalisé de nombreux partenariats avec plusieurs revendeurs, cela permettra d'afficher le suivi de l'expédition et de la livraison d'un produit que vous aurez commandé sur internet.

Apple Plans s'améliore

Apple annonce de nouvelles cartes et une meilleure expérience 3D

Dès iOS 16, de nouvelles cartes plus détaillées vont se démocratiser dans plusieurs pays. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, notre beau pays est concerné !



Apple dévoile également une nouvelle expérience 3D pour plusieurs villes dans le monde, voici la liste complète : Atlanta, Chicago, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montreal, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle, Sydney, Toronto, Vancoucer et Washington DC.

Toujours pour Apple Plans, les itinéraires peuvent désormais avoir plusieurs étapes. Apple précise que vous pourrez en ajouter jusqu'à 50, ce qui peut être utile quand vous partez en vacances, mais que vous devez faire un détour pour aller chercher un membre de votre famille, allez au restaurant...

Apple précise que Siri a été formé pour ajouter des étapes à votre itinéraire, la grande classe !



Apple publie également MapKit pour les développeurs, un accès direct aux nouvelles cartes en 3D. Look Around sera également inclus dans MapKit, pour rappel, c'est le concurrent du célèbre Google Street View.

Apple facilite le partage familial pour les enfants

Apple proposera une simplification pour la création de comptes pour vos enfants

Vous pourrez créer un compte pour vos enfants et les inclures dans le partage familial. Vous allez pouvoir définir son âge, les applications auquel il a l'autorisation d'avoir accès (défini selon l'âge), cela concerne aussi les livres, les séries et les films.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, Apple ajoute également les temps d'écran "démarrage" et "fin. Obtenir un contrôle à distance sur les produits Apple de vos enfants devient possible !

Apple propose également un partage de sa localisation en temps réel.

Autre nouveauté incroyable, les enfants présents dans votre partage familial pourront vous demander par iMessage un temps supplémentaire pour jouer à un jeu.

Vous recevrez des messages du type "Temps d'écran supplémentaire pour l'application ...."

Vous pourrez sélectionner 10, 20, 30 minutes supplémentaires... Ou rien du tout !

Safety Check

Apple propose une fonctionnalité sécurité pour vous protéger au cas où vous n'avez plus confiance en une personne proche de vous

Coupez votre partage de localisation et coupez tous les autres liens en seulement 1 appui grâce à Safety Check. Quand vous sentez que la situation peut être dangereuse, cette fonctionnalité vous permet d'appliquer des protocoles de sécurité et d'être invisible pour la personne concernée. Les messages sont annoncés comme étant filtrés.

Du nouveau dans l'application Maison

Apple propose quelques changements d'interface dans l'app Maison

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, beaucoup de changements seront présents dans l'app Maison. On retrouve de nouveaux boutons, un flux caméra en tête (rapidement visible) avec plusieurs caméras en mêle temps dans la même fenêtre (sous forme de grille).

Des boutons d'accès rapide pour contrôler la température d'une pièce, l'éclairage, le verrouillage d'une porte...

Passons maintenant aux nouveautés... iPadOS 16 !

Apple a également ajouté quelques nouveautés dédiées exclusivement aux iPad.

Découvrez la liste des nouveautés.

Nouvelle fonctionnalité : Collaboration

Apple présente une nouveauté qui va révolutionner le travail dans l'entreprise entre plusieurs collaborateurs.

Imaginez-vous dans une conversation FaceTime avec plusieurs de vos collègues, ils souhaitent vous inviter à rejoindre un document sur lequel ils travaillent depuis longtemps.

Avec Collaboration, d'une simple invitation, vous pouvez ouvrir le document qu'ils vous envoient via Facetime. Vous aurez alors la possibilité d'avancer sur le même document en simultanée qu'eux. C'est un travail à plusieurs, mais à distance. Une petite révolution en période de télétravail.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le partage du document se fait via le menu de partage.

L'application Freeform

Apple ajoute l'app Freeform, une petite pépite dans le monde professionnel

Cette application permet de modifier à plusieurs une page blanche. Vous pouvez réaliser des notes, des dessins avec l'Apple Pencil, inclure des photos... Tout ce que vous mettez à jour sera instantanément mis à jour du côté des personnes avec qui vous aurez partagez le document dans l'app Freeform.

Un tout nouveau Game Center sur iPadOS 16

Apple va proposer un tout nouvel Game Center sur iPadOS 16, l'interface a été revu et la présentation de l'activité est complètement repensée.

Toute nouvelle interface, le Game Center est désormais un véritable panneau de contrôle pour les gamers. Vous pourrez avoir une visibilité instantanée sur votre activité, celle de vos amis, vos trophées obtenus dans les jeux, les classements et un accès rapide à Apple Arcade.



Apple décrit également l'ajout de notifications interactives.



SharePlay sera désormais directement intégré dans le Game Center, cela concerne iPadOS 16, macOS 13 Ventura et iOS 16.

L'application météo débarque dans iPadOS 16

Absente depuis la première version d'iPadOS, Apple ajoute désormais l'application Météo qu'on connait tous sur iPhone... sur iPad !

Rien de nouveau, on retrouve en fond le temps qu'il fait, les températures à venir (avec les prévisions), la qualité de l'air à l'extérieur, la puissance du vent...

Comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme sur iPhone !

Reference Mode

Apple présente une approche universelle qui permet d'avoir la même colorimétrie partout sur son iPad

Reference Mode permet d'avoir les mêmes couleurs et autres détails techniques sur l'iPad Pro et tout ce qui est connecté dessus.

Vous pourrez changer la densité des pixels sur l'application que vous souhaitez.

Le multitâche se rafraîchit

Apple propose un tout nouveau multitâche sur iPadOS 16

Comme l'avait prédit les rumeurs, il devient possible de redimensionner les fenêtres, vous pouvez par exemple avoir une application à 50% de sa grandeur et une autre qui prend tous l'écran. Évidemment votre modification sera enregistrée à chaque fois que vous accédez au multitâche.



Le multitâche intègre également Stage Manager découvert sur macOS Ventura. Il devient possible d'avoir toutes les apps ouvertes classées les unes après les autres à gauche de votre écran.

Compatibilité d’iOS 16 / iPadOS 16

La nouvelle version majeure d'iOS 16 et d'iPadOS 16 seront disponibles à l'automne.

Apple ne communique pas encore de date précise. Consultez notre tuto pour installer iOS 16 bêta.

Les appareils non supportés

Les modèles incompatibles sont nombreux avec l'iPhone SE 2016, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, l'iPad mini 4 et l'iPad Air 2.

Les appareils supportés

Voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 16 :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

Voici la liste des iPad éligibles à iPadOS16 :