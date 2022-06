Un nouveau HomePod aperçu dans iOS 16 et une première bêta publique

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé hier soir les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation lors de la WWDC 2022, à savoir iOS 16, macOS 13 et watchOS 9. Mais aucun mot sur le HomePod, ni même tvOS 16 qui sert de tronc commun à l'Apple TV et aux enceintes. Mais quelques heures plus tard, nous apprenons qu'Apple a bien prévu une bêta pour le logiciel HomePod 16, une première. Mieux, des références à un nouveau modèle ont été trouvées.

Une première bêta pour le HomePod

La version bêta du logiciel HomePod n'est pas vraiment une nouveauté, mais elle était auparavant disponible pour un groupe restreint d'utilisateurs, via le système Apple Seed qui est une sorte de bêta privée. C'est un troisième niveau après l'Apple Developer Program pour tous les développeurs et le programme Beta pour les testeurs publics.



Apple a utilisé le programme Seed pour distribuer des logiciels bêta à risque comme watchOS certaines années ou justement le firmware "homePodOS". Il faut savoir qu'on ne peut pas revenir en arrière avec ces versions, il faut passer par le SAV d'Apple en cas de problème.



Mais maintenant, selon Apple, le logiciel HomePod 16 sera disponible pour les utilisateurs inscrits à l'Apple Beta Software Program et aussi à l'Apple Developer Program.

De nouvelles bêtas publiques pour iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16, la version 16 du logiciel HomePod et watchOS 9 sont à venir. En tant que membre de l'Apple Beta Software Program, vous pouvez participer à l'élaboration des logiciels Apple en testant des versions préliminaires et en nous faisant part de vos commentaires.

Nous attendons maintenant le feu vert d'Apple pour installer la version bêta du logiciel HomePod 16.

Un nouveau HomePod bientôt annoncé ?

Si la première bêta d'iOS 16 nous occupe beaucoup depuis hier avec toutes ses nouveautés, nos confrères de 9to5Mac ont trouvé des références à un modèle HomePod inédit caché dans le code bêta du firmware. Ce HomePod est étiqueté en interne comme "AudioAccessory6", tandis que le HomePod mini est "AudioAccessory5" et le HomePod original est "AudioAccessory1".

Malheureusement, les codes ne révèlent pas d'autres détails sur ce HomePod inédit, mais ils indiquent clairement qu'iOS 16 est prêt à prendre en charge un nouveau modèle de HomePod.

Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo a rapporté qu'Apple a travaillé sur un nouveau HomePod, avec des plans pour le lancer fin 2022 ou début 2023. Voilà qui vient donc corroborer cette rumeur. Reste à savoir si il s'agit d'un HomePod mini 2 ou d'un HomePod 2 tout court...