Un nouveau modèle de HomePod débarquera avant Noël ou début 2023

Nouvelle rumeur lancée par notre cher Ming-Chi Kuo, l'analyste au courant de tout, grâce à ses nombreuses sources sur les chaines d'approvisionnement d'Apple. Selon les dernières informations qu'il a obtenues, Apple pourrait bientôt annoncer un nouveau modèle de son populaire HomePod. Le géant californien essaie tant bien que mal de résister à la puissance d'Amazon et de Google sur ce marché et cela passe évidemment par un rafraîchissement régulier de son enceinte connectée avec Siri !

Malgré une part de marché qui n'arrive pas à décoller, Apple a décidé de ne rien lâcher avec son HomePod, l'entreprise veut dominer le secteur et s'en donne les moyens.

Avec avoir abandonné le HomePod classique pour se lancer dans une version mini à moins de 100 euros, Apple a encore d'autres projets pour sa petite enceinte connectée.



Selon l'analyste Kuo, les consommateurs peuvent s'attendre à une nouvelle version du HomePod qui sera disponible dès la fin de 2022 ou au plus tard au cours du premier trimestre de l'année prochaine. La personne qui a accepté de communiquer quelques informations à ce sujet a expliqué qu'il n'y aura pas d'innovations majeures, mais quelques changements qui amélioreront l'expérience utilisateur.

En ce qui concerne la taille, est-ce que ce sera toujours une version mini ou un HomePod plus grand ?

Ming-Chi Kuo est incapable de le dire pour l'instant. Toutefois, Mark Gurman de Bloomberg a précédemment affirmé qu'Apple devrait proposer un HomePod légèrement plus grand pour proposer une version un peu plus haut de gamme que l'unique HomePod mini actuellement commercialisé.



Il n'est pas à exclure qu'Apple nous annonce un HomePod avec un écran, de précédentes rumeurs ont révélé qu'Amazon avait réussi à attirer l'attention du géant californien avec son enceinte Echo Show 8 muni d'un écran connecté HD avec Alexa et d'une caméra de 13 mégapixels pour les conversations vidéos.



