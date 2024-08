Pour booster la présence de contenus immersifs sur son Vision Pro, Apple propose via l’application TV de visionOS une série de vidéos « Apple Immersive ». Ce sont des vidéos qui vous font découvrir un univers en réalité virtuelle et le résultat est extrêmement bluffant comme la qualité de l’écran de l’Apple Vision Pro est exceptionnelle. Un nouvel Apple Immersive Vidéo débarque le 6 septembre !

« Elevated », le nom du nouvel Apple Immersive Video

Apple s’apprête à lancer une nouvelle expérience immersive avec sa vidéo “Elevated”, spécialement conçue pour le Vision Pro. Disponible dès le 6 septembre dans l’application TV de visionOS, cette vidéo promet de repousser les frontières de la réalité virtuelle en offrant aux utilisateurs une immersion inégalée dans les paysages les plus époustouflants de Hawaï. Le lancement de “Elevated” va arriver juste avant l’Apple Event de la rentrée, où seront dévoilés les nouveaux iPhone 16.



Avec “Elevated”, Apple propose une aventure visuelle et sensorielle unique, les utilisateurs du Vision Pro pourront survoler en VR les paysages à couper le souffle d’Hawaï, cela va inclure des volcans, des cascades majestueuses et d’autres merveilles naturelles. Chaque scène a été minutieusement choisie pour maximiser l’impact visuel et émotionnel, plongeant les spectateurs au cœur de la beauté sauvage de cet archipel. C’est une invitation à explorer des lieux emblématiques d’Hawaï comme si vous y étiez, grâce à la puissance du Vision Pro.

“Elevated” n’est que le premier volet d’une série de vidéos immersives que prépare Apple pour les mois à venir. Le prochain épisode est déjà en préparation et emmènera les spectateurs en Nouvelle-Angleterre, pour une immersion dans les couleurs vibrantes de l’automne. Bien que la date de sortie de cet épisode reste encore inconnue, il est clair qu’Apple entend faire de cette série Apple Immersive Vidéo un rendez-vous régulier incontournable pour les utilisateurs de son Vision Pro.



Annoncée pour la première fois en juillet, la série “Elevated” se distingue par son concept novateur : chaque épisode propose une visite aérienne des plus beaux paysages du monde, guidée par une personne ayant une connexion particulière avec le lieu visité. Ce mélange de technologie de pointe et de narration crée une expérience riche et immersive, ce qui offre bien plus qu’un simple spectacle visuel.



