Siri va devenir plus intelligent sur HomePod face aux publicités TV

Apple s'apprête à résoudre un problème agaçant qui touche ses utilisateurs depuis l'introduction de la commande "Dis Siri" avec iOS 8. La firme de Cupertino développe actuellement une solution pour empêcher l'assistant vocal de se déclencher intempestivement lors de la diffusion de publicités à la télévision.

Une solution basée sur Shazam

Le nouveau framework "AdBlocker", repéré dans la version bêta de tvOS 18.2, utilise la technologie de reconnaissance audio de Shazam, rachetée par Apple en 2018. Le système téléchargera des empreintes audio depuis les serveurs d'Apple et les comparera aux sons captés par les micros des appareils. Lorsqu'une correspondance est détectée, les commandes vocales de Siri seront temporairement désactivées.

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'a été repérée que dans tvOS 18.2, ce qui laisse penser qu'Apple souhaite d'abord la déployer sur ses enceintes connectées HomePod. Cette décision fait suite notamment à un incident survenu en 2019, où une publicité pour les AirPods avait déclenché en masse les HomePod des utilisateurs. La mise à jour devrait être disponible en décembre, en même temps que d'autres nouveautés comme le support de différents formats d'affichage pour l'Apple TV.



Cette évolution témoigne de la volonté d'Apple d'améliorer l'expérience utilisateur de son assistant vocal, tout en s'appuyant sur les technologies de reconnaissance audio acquises avec Shazam. Le système respecte également la confidentialité des utilisateurs puisque les données audio ne sont pas partagées avec Apple.



Pour l'instant, on ne sait pas si cette mise à jour concernera uniquement l'anglais ou éventuellement d'autres langues. De même, il n'est plus nécessaire de prononcer "Dis Siri" mais seulement "Siri" et on ne sait pas non plus si le correctif d'Apple couvrira le seul mot Siri. En français ce problème est encore plus contraignant avec le mot Siri souvent confondu avec les mots "Syrie" ou "scierie" et qui ont tendance à déclencher l'assistant vocal. Rendez-vous en décembre pour voir si le problème est définitivement réglé.



