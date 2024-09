HomePod 17.4 : Siri va comprendre quel est votre service de streaming préféré

Pour éviter d’être encore accusé de pratique anticoncurrentielle, Apple a ouvert il y a quelques années son HomePod aux services de streaming concurrents à Apple Music, ce qui permet d’atteindre plus facilement les propriétaires de HomePod. Jusqu’à maintenant, les commandes vocales de Siri devaient contenir le nom du service de streaming, du type : « Dis Siri, lance la radio NRJ sur Deezer », avec HomePod 17.4, l’assistant vocal d’Apple va apprendre de lui même quel est votre service de streaming préféré.

Apple fait évoluer l’interaction avec Siri sur HomePod

Avec le lancement du HomePod Software 17.4 RC, distribué aux bêta-testeurs hier soir, Apple introduit une fonctionnalité qui promet de changer la manière dont les utilisateurs interagissent avec Siri. L’une des nouveautés de cette mise à jour est la capacité de Siri à détecter automatiquement le service de streaming préféré de l’utilisateur. Cette avancée signifie que les utilisateurs du HomePod n’auront plus besoin de préciser le service de streaming qu’ils souhaitent utiliser lorsqu’ils donnent des commandes vocales à Siri. Qu’il s’agisse de Deezer, Pandora ou YouTube Music, les commandes vocales seront désormais uniformisées, éliminant le besoin de mentionner explicitement le service de streaming.



Ce changement marque une étape importante vers une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Les abonnés à des services de streaming autres qu’Apple Music, tels que Deezer, peuvent désormais profiter de la même facilité d’utilisation que les abonnés Apple Music, grâce à des commandes vocales simplifiées.

Cette nouvelle capacité de Siri sur le HomePod s’aligne sur la fonctionnalité introduite précédemment dans iOS 14.5 pour iPhone et iPad, où Siri peut choisir une application multimédia sans avoir besoin d’un menu de paramètres spécifique. Cette cohérence entre les trois produits Apple offre une expérience plus simplifiée pour les utilisateurs qui choisissent un autre service qu’Apple Music.



Bien que Deezer, Pandora et YouTube Music soient désormais pleinement pris en charge par Siri sur le HomePod, Spotify ne propose toujours pas de compatibilité avec le HomePod. Cette absence est assez incompréhensible, car le service de streaming suédois se plaignaient du manque d’ouverture du HomePod aux services de streaming concurrent avant qu’Apple ouvre les portes de son enceinte connectée.



Au-delà de l’amélioration de l’intelligence de Siri, la mise à jour HomePod 17.4 apporte également des améliorations en termes de performance et de stabilité. Ces optimisations sont conçues pour rendre l’expérience utilisateur globale plus agréable et fiable, ce qui n’est pas de refus en attendant la « grande révolution » de Siri boosté à l’intelligence artificielle qui sera présenté à la WWDC 2024, selon les rumeurs.