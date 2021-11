Les abonnés Spotify ne comprennent pas pourquoi le HomePod n'est toujours pas pris en charge

HomePod

Pendant une longue période, le HomePod n'avait qu'Apple Music comme service de streaming, après une étude de la situation, la firme de Cupertino a compris que ce n'était pas la bonne solution pour améliorer les ventes de son enceinte connectée. Lors de la WWDC 2020, Apple avait annoncé l'ouverture du HomePod aux autres services de streaming, cependant certains prennent énormément de temps à prendre en charge nativement le HomePod.

Spotify s'attire la colère de ses abonnés

Quand on est le premier service de streaming dans le monde, c'est que le travail a payé et qu'on a compris ce que cherchait la majorité des clients qui souscrivent à une offre de streaming musical. Cette situation décrit à la perfection Spotify qui innove en permanence et se renouvelle face à une concurrence toujours plus agressive. Néanmoins, le service de streaming suédois a ses propres points faibles qui ont le don d'énerver sa communauté de fidèles… Un exemple ?

La prise en charge native du HomePod !



Quand l'enceinte connectée d'Apple a été commercialisée pour la première fois le 9 février 2018, Spotify s'était indigné que le géant californien s'approprie son enceinte connectée pour y mettre en exclusivité Apple Music.

On se souvient même du PDG de Spotify qui avait affirmé qu'il s'agissait encore d'une pratique anticoncurrentielle qui consistait à verrouiller l'accès aux services concurrents pour avantager Apple Music.



Depuis l'année dernière, Apple a ouvert les vannes pour que les autres services de streaming puissent être utilisés via Siri sur le HomePod, l'entreprise a surtout répondu à ses clients désireux d'avoir une expérience autre que celle d'Apple Music.

Parmi les autres services à avoir rejoint on compte Pandora, Amazon Music, iHeart Radio, Deezer ou encore TuneIn.

Cependant, il y a un grand absent : Spotify.

Le service de streaming suédois qui s'est plaint pendant plus d'un an et demi de ne pas pouvoir atteindre ses abonnés via le HomePod semble ignorer l'enceinte d'Apple maintenant qu'une prise en charge native est possible.

Les abonnés Spotify se déchaînent sur les forums

Le HomePod n'est pas l'enceinte la plus vendue dans le monde, cependant Apple a tout de même expédié plusieurs millions d'HomePod depuis sa commercialisation (surtout que les ventes se sont accélérées depuis la version mini). Cette excuse du "manque de popularité" pour Spotify n'est donc pas valable.



Les abonnés au service de streaming qui possèdent un HomePod ne comprennent pas ce "boycott" de Spotify envers l'enceinte connectée d'Apple. Sur les forums, on retrouve des messages très salés contre Spotify et aussi des intentions de résiliations en masse pour se rapprocher d'Apple Music.

J'ai quitté Spotify, c'était une rupture de contrat pour moi - Rien ne s'est passé et ils ne se soucient pas du consommateur - j'ai attendu un an, mais rien ne s'est passé. J'ai eu 6 mois d'abonnement gratuit avec mes AirPods, il était donc temps de partir. Il est temps de jouer franc jeu Spotify, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas être sur le HomePod, et puis quand ils vous laissent entrer vous ne prenez même pas la peine de le soutenir.

D'autres commentaires de personnes qui s'y connaissent dans une telle intégration expliquent que cela ne prend pas un "temps fou" :

Combien de commentaires sont nécessaires pour attirer l'attention sur ce point ? Plus de 100 pages ? Étant moi-même ingénieur logiciel, je comprends qu'une telle intégration ne devrait pas prendre autant de temps. Il est difficile de ne pas conclure que Spotify a intentionnellement décidé de ne pas intégrer Spotify sur le HomePod. Ils n'ont même pas dit un simple "oui, nous sommes sur le coup".



Il ne semble pas que Spotify se soucie de ses utilisateurs vu le nombre de votes sur ce sujet.

Certains se posent aussi la question de l'intérêt de continuer à payer leur abonnement Spotify alors que d'autres services comme Deezer et Amazon Music ont déjà réalisé cet effort.

Êtes-vous dans cette situation ?

Vous êtes très nombreux à être abonné à Spotify, l'absence de prise en charge native du HomePod commence à faire perdre patience à beaucoup d'abonnés du service de streaming.

Pour le moment, la direction de Spotify ne s'exprime pas à ce sujet, rien n'est mentionné sur "un projet en cours" ou même une prise en compte du mécontentement général.



Quoi qu'il en soit, d'autres services de streaming peuvent être utilisés sur le HomePod.

C'est le cas de :

Amazon Music

Deezer

Pandora

iHeart Radio

TuneIn

Apple Music

Du côté d'Apple Music, vous pouvez dès maintenant profiter d'un essai gratuit de 3 mois. Des revendeurs comme la Fnac proposent des offres exceptionnelles dès l'achat d'un produit Apple (à partir de 20€), vous pouvez profiter de 4 mois offerts en plus de l'achat d'une paire d'AirPods 3 par exemple.



