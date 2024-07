Spotify rétablit les paroles pour les abonnés gratuits

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Spotify qui n'ont pas d'abonnement payant : le service de streaming musical vient de lever la restriction mise en place en mai dernier, qui limitait la consultation des paroles à seulement 3 chansons par mois. Désormais, les "free users" peuvent à nouveau accéder sans limite aux lyrics de tous leurs morceaux préférés.

Un rétropédalage bienvenu

La décision initiale de Spotify de mettre les paroles derrière un paywall avait suscité un tollé chez de nombreux utilisateurs. Beaucoup y voyaient une tentative peu subtile de les pousser vers les formules d'abonnement payantes, qui démarrent à 11,12€ par mois.

Face aux critiques, Spotify semble avoir révisé sa stratégie. Comme l'a expliqué son CEO Daniel Ek lors du dernier rapport trimestriel, la priorité est désormais d'améliorer l'expérience gratuite, en y intégrant de nouvelles fonctionnalités attractives dans les mois à venir. Concernant les paroles, Spotify n'a pas encore fait de communication officielle mais des utilisateurs X se sont rendus compte du retour des paroles pour les non abonnés.

Une volonté d'améliorer l'offre gratuite

Le porte-parole de Spotify insiste sur le fait que la disponibilité des fonctionnalités peut varier selon les marchés, les appareils et les formules d'abonnement, car la plateforme est en constante évolution. Mais la tendance semble claire : miser sur une expérience "free" plus riche et engageante. Bien que la société suédoise perdre encore beaucoup d'argent, il est clair que la volonté est toujours d'attirer plus d'utilisateurs quitte à ce qu'ils ne rapportent rien. Il vaut mieux attirer un potentiel client chez soi que le laisser à la concurrence.

Au-delà des paroles, Spotify plancherait sur une refonte de son interface pour les utilisateurs non-payants, ainsi que sur de nouveaux formats publicitaires moins intrusifs. L'objectif : attirer et fidéliser un maximum d'utilisateurs, quitte à les convertir plus tard en clients payants. Pas sûr que cela suffise à faire grossir encore Spotify qui est déjà le service de streaming le plus populaire, loin devant Apple Music.