Pari réussi pour Elon Musk : Starlink dépasse les 4 millions d'abonnés

Starlink, le service d'internet par satellite de SpaceX, vient de franchir le cap des 4 millions d'abonnés à travers plus de 100 pays. Une croissance fulgurante pour ce fournisseur d'accès à internet qui n'a lancé son offre commerciale il y a moins de 4 ans. SpaceX compte bien capitaliser sur ce succès pour financer le développement de sa méga-fusée Starship.

Lors d'une audition devant la Chambre des Représentants du Texas mardi, Gwynne Shotwell, Présidente et COO de SpaceX, a annoncé fièrement : "Cette semaine, nous allons dépasser les 4 millions de clients pour Starlink, ce qui est assez excitant."

Cette étape majeure montre l'accélération impressionnante du service. Starlink a atteint le million d'abonnés fin 2022, puis 2 millions en septembre 2023 et 3 millions en mai dernier. Gagner un million de clients supplémentaires en à peine 4 mois prouve qu'il existe une vraie demande pour l'internet par satellite.

Pour fournir son service, SpaceX s'appuie sur une vaste constellation de satellites en orbite basse, qui compte désormais près de 6000 unités. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Gwynne Shotwell a indiqué que SpaceX visait une centaine de lancements pour déployer encore plus de satellites Starlink.

Une partie de ces nouveaux engins sera dédiée à Starlink Direct-to-Cell, un service développé en partenariat avec T-Mobile qui permettra de connecter directement les smartphones au réseau satellitaire. Son lancement est prévu entre fin 2024 et début 2025.

Selon le cabinet Quilty Space, Starlink devrait générer 6,6 milliards de dollars de revenus cette année, contre seulement 1,4 milliard il y a deux ans. De quoi faire de l'ombre aux opérateurs historiques comme Viasat et SES aux Etats-Unis notamment.

Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.



Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH