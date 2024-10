Bouygues Telecom Entreprises annonce un partenariat avec Starlink

Les fournisseurs d'accès à internet ont ces dernières années affiché une énorme croissance dans le nombre de logements et locaux éligibles à la fibre, cela s'explique essentiellement par un investissement massif des quatre FAI. Si aujourd'hui la majorité des grandes et moyennes villes ont accès à la fibre optique, ce n'est pas le cas de beaucoup de zones rurales où le déploiement prend plus de temps. Le problème, c'est qu'en 2024 les entreprises ont besoin de débits importants que ne fournissent pas l'ADSL et la VDSL2. Bouygues Télécom vient d'apporter une réponse aux sociétés qui ont ce problème !

Bouygues Télécom x Starlink, le partenariat inattendu qui va séduire à coup sûr

Bouygues Telecom Entreprises a annoncé aujourd'hui via un communiqué de presse, un partenariat stratégique avec Starlink, le service Internet par satellite développé par Elon Musk à travers sa société Starlink. Cette collaboration historique et inattendu ouvre un nouveau chapitre pour Bouygues Telecom Entreprises, qui devient revendeur officiel de Starlink. Cette nouvelle approche va sans aucun doute renforcer le portefeuille de services et la capacité à offrir des solutions de connectivité avancées à ses abonnés professionnels.

Objectifs de la collaboration

L'un des principaux objectifs de ce partenariat est d'enrichir l'offre de services de Bouygues Telecom Entreprises. En intégrant les solutions Starlink à son catalogue, Bouygues Telecom Entreprises souhaite proposer à ses clients un accès à Internet via satellite, en complément parfois de la fibre optique. Cette initiative est surtout présente pour répondre à la fin imminente du réseau cuivre appartenant à Orange. Bouygues Télécom veut aussi moderniser les solutions de connectivité des entreprises qui n'ont pas toujours accès à la fibre optique.

En particulier, cette collaboration vise à :

Proposer un accès à Internet par satellite : permettre aux entreprises d'accéder à un Internet à très haut débit, même dans les zones non couvertes par la fibre optique ou la 5G.

: permettre aux entreprises d'accéder à un Internet à très haut débit, même dans les zones non couvertes par la fibre optique ou la 5G. Offrir une solution de backup fiable : assurer la continuité des services pour les entreprises multi-sites en cas de défaillance de leur connexion principale.

: assurer la continuité des services pour les entreprises multi-sites en cas de défaillance de leur connexion principale. Faciliter l'accès à des applications professionnelles : grâce à une connexion à faible latence et des débits élevés, comparables à ceux de la fibre optique.

Les avantages des solutions Starlink

Les solutions proposées par Starlink offrent plusieurs avantages :

Très haut débit : les connexions Internet à très haut débit proposées par Starlink permettent une utilisation fluide et rapide des services en ligne.

: les connexions Internet à très haut débit proposées par Starlink permettent une utilisation fluide et rapide des services en ligne. Faible latence : grâce à sa constellation de satellites en orbite basse, Starlink offre des connexions à faible latence, essentielles pour les applications nécessitant une grande réactivité.

: grâce à sa constellation de satellites en orbite basse, Starlink offre des connexions à faible latence, essentielles pour les applications nécessitant une grande réactivité. Débits comparables à la fibre optique : les performances de Starlink en termes de débits sont équivalentes à celles de la fibre optique, assurant une qualité de service optimale pour les utilisateurs.

: les performances de Starlink en termes de débits sont équivalentes à celles de la fibre optique, assurant une qualité de service optimale pour les utilisateurs. Large bande passante : la bande passante offerte par Starlink facilite l'utilisation d'applications professionnelles exigeantes, contribuant ainsi à améliorer la productivité et l'efficacité des entreprises.

Le partenariat entre Bouygues Telecom Entreprises et Starlink représente une avancée majeure dans le domaine de la connectivité pour les entreprises. En combinant les forces de l'Internet par satellite avec les solutions ADSL/Fibre, Bouygues Telecom Entreprises se positionne en leader pour répondre aux défis actuels et futurs du marché.



