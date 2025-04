Box SFR Fibre Starter à 26,99€ : une offre décevante face à une concurrence agressive

L'opérateur au carré rouge vient de lancer sa nouvelle offre SFR Fibre Starter sans télévision, censée répondre aux propositions agressives de ses concurrents. Malheureusement, cette tentative s'avère être un échec annoncé dans un contexte où SFR perd déjà des abonnés à un rythme alarmant.

Une offre peu compétitive

La nouvelle box SFR Fibre Starter propose un accès internet avec un débit symétrique de 1 Gbit/s, des appels illimités vers les fixes et... c'est à peu près tout. Pour ce service minimaliste, l'opérateur demande 26,99€ par mois avec un engagement de 12 mois. Si vous souhaitez ajouter la télévision, le tarif grimpe à 29,99€ mensuels.

Face à cette proposition, la concurrence fait bien mieux :

B&YOU Pure Fibre offre 8 Gbit/s et le Wi-Fi 6E pour seulement 23,99€, sans engagement

Freebox Pop S propose 5 Gbit/s et le Wi-Fi 7 pour 24,99€, sans engagement

Sosh commence à 19,99€ (même si le prix augmente après 6 mois)

Le matériel fourni par SFR n'arrange rien : la Box 7 est limitée au Wi-Fi 5, une technologie dépassée alors que Bouygues propose du Wi-Fi 6E et Free du Wi-Fi 7 bi-bande. Seul point positif : les frais d'ouverture de service sont offerts, économisant 49€ à la souscription.

Un opérateur en grande difficulté

Cette offre peu convaincante s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile pour SFR. L'opérateur traverse une véritable crise avec des pertes d'abonnés abyssales. Sur la seule année 2024, SFR a perdu près d'un million de clients, dont 343 000 sur le mobile et 87 000 sur le fixe au second trimestre.

Cette hémorragie se poursuit trimestre après trimestre, avec encore 109 000 abonnés mobiles et 53 000 clients fixes perdus au troisième trimestre 2024. Pendant ce temps, ses concurrents affichent des recrutements positifs.

RED by SFR : une alternative plus intéressante

Si vous tenez absolument à rester dans l'écosystème SFR, tournez-vous plutôt vers RED by SFR. Pour seulement 22,99€ par mois, vous obtenez exactement les mêmes caractéristiques techniques que la SFR Fibre Starter, mais sans engagement.

La seule différence notable concerne le service après-vente, plus limité chez RED une fois la ligne activée. Par exemple, SFR propose un accès internet via son réseau mobile en attendant le raccordement pour ses clients mobiles, ce que RED ne fait pas. Mais cette légère différence ne justifie certainement pas l'écart de prix et la contrainte d'engagement.

Cette nouvelle offre SFR Fibre Starter semble être une tentative désespérée de l'opérateur pour enrayer sa chute, mais avec un positionnement tarifaire inadapté et des caractéristiques techniques en retard, elle risque de ne convaincre personne. À moins d'être un inconditionnel de la marque au carré rouge, mieux vaut se tourner vers la concurrence ou, au minimum, vers RED by SFR.

