SpaceX a lancé des satellites capables de fournir de la 5G à nos smartphones

Aujourd’hui, quand votre smartphone récupère une connexion 5G, cela se fait obligatoirement via des antennes relais déployés par votre opérateur mobile. Et si demain votre smartphone profitait d’une couverture 5G largement plus vaste grâce à des satellites ? Ce rêve pourrait bientôt devenir réalité pour tous grâce à SpaceX et son partenaire T-Mobile !

Les premiers satellites pour la 5G

Pour ce début d’année, SpaceX a lancé sa première fusée de l’année depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Cette mission historique a vu le déploiement de mini-satellites Starlink V2 et de six satellites innovants capables de se connecter directement aux smartphones 5G. Cette avancée est le fruit d’une collaboration signée en 2022 avec T-Mobile, visant à améliorer la connectivité globale des abonnés aux États-Unis. Freiné par des retards dans le développement du Starship Superheavy, SpaceX a dû adapter sa stratégie en utilisant le Falcon 9 pour envoyer ces satellites Starlink V2 mini.



La particularité de ces satellites réside dans leur capacité à offrir une connexion 5G directe aux utilisateurs de T-Mobile. Cette technologie commencera par la prise en charge des SMS, avant d’évoluer vers les appels et les données. Bien que les vitesses de connexion soient limitées à 7 Mbit/s, ce développement pourrait représenter une avancée majeure pour les zones blanches et où la couverture est quasiment inexistante ou très faible.

Initialement prévue pour la fin de 2023, la première phase de connectivité est maintenant attendue, avec SpaceX planifiant la disponibilité des services SMS en 2024 et l’introduction des services vocaux, de données et IOT en 2025.



En analysant les avantages pour un opérateur mobile comme T-Mobile, on constate que l’intégration des satellites 5G de Starlink représente une opportunité sans précédent pour étendre la couverture réseau. Ces satellites permettront de combler les lacunes de la couverture terrestre, notamment dans les régions reculées ou difficiles d’accès. Pour les opérateurs, cela signifie une plus grande portée de service, une meilleure qualité de connexion et une satisfaction accrue des utilisateurs, notamment pour ceux qui se trouvent hors des zones couvertes par les antennes 5G traditionnelles.



De plus, en établissant des partenariats dans divers pays, SpaceX envisage d’étendre sa couverture mondiale. Les accords de roaming avec d’autres opérateurs mobiles pourraient non seulement augmenter la portée du réseau mais aussi offrir une expérience utilisateur homogène et continue, indépendamment de la localisation géographique.



Le lancement des satellites SpaceX pour la 5G marque un tournant dans l’histoire de la communication mobile. Cette technologie promet non seulement d’améliorer la connectivité dans les régions mal desservies, mais aussi d’ouvrir la voie à de nouvelles possibilités en matière de communication mondiale, redéfinissant ainsi notre façon de rester connectés.



