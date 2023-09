SpaceX d'Elon Musk va lancer des satellites pour les appels SOS d'Apple

Globalstar, le partenaire satellite d'Apple, a signé un contrat avec SpaceX d'Elon Musk pour lancer de nouveaux satellites qui seront utilisés pour mettre à jour le réseau de communication de la fonction SOS d'urgence par satellite sur les iPhone, d'après les informations du site Nola.

La fonctionnalité d'appel d'urgence passe par SpaceX

Selon l'arrangement entre les deux entreprises divulgués dans un dépôt auprès de la SEC, Globalstar versera 64 millions de dollars à SpaceX. Les paiements seront échelonnés entre 2023 et 2025, date à laquelle SpaceX prévoit de lancer les satellites.

Apple a lancé le service d'appels SOS par satellite l'année dernière, en même temps que les nouveaux modèles d'iPhone 14. Cette technologie permet à l'iPhone 14, à l'iPhone 14 Plus, à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max de contacter les services d'urgence lorsqu'aucune connexion WiFi ou cellulaire n'est disponible. La fonctionnalité est également présente sur les dernières Apple Watch 8 et Ultra.



Globalstar est le partenaire d'Apple pour cette initiative et gère les satellites en question. Lors du lancement, Apple a indiqué que cette fonctionnalité serait gratuite pendant deux ans, mais n'a pas encore donné d'indications sur le coût éventuel de la fonction.



Les 64 millions de dollars que Globalstar verse à SpaceX ne représentent probablement qu'une fraction du coût d'exploitation des satellites, de sorte qu'il est logique qu'Apple finisse par faire payer ceux qui souhaitent utiliser l'option SOS.

Globalstar a accepté d'allouer 85 % de la capacité de son réseau actuel et futur aux iPhones d'Apple, en fournissant et en entretenant l'ensemble du personnel, des logiciels, des systèmes satellitaires et autres, tout en maintenant des normes minimales de qualité et de couverture.

Le service est disponible en France, en Belgique, au Canada, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, évidemment, aux États-Unis.