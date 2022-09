Vers un rapprochement entre Apple et SpaceX ? Elon Musk le sous-entend dans une déclaration

Comme vous avez pu l’observer lors de l'Apple Event, il sera désormais possible aux États-Unis et au Canada de contacter les urgences via satellite depuis l'ensemble des iPhone 14. Sans surprise, Apple a signé un contrat avec Globalstar qui possède plusieurs satellites en activité. Constatant que la firme de Cupertino est intéressée par la connectivité satellitaire, SpaceX qui appartient à Elon Musk s'est rapproché d'Apple.

Apple x SpaceX ?

En pleine période où les opérateurs mobiles et les fabricants de smartphones misent sur les connexions par satellite afin de combler les zones blanches, Starlink qui est un service de SpaceX en profite pour créer des accords dans le but de "louer" ses satellites à de grandes entreprises comme Apple.

Souvenez-vous, SpaceX et T-Mobile ont annoncé conjointement une nouvelle coopération quelques jours seulement avant qu'Apple ne dévoile l'iPhone 14, ce rapprochement entre les deux sociétés aura pour but d'inclure les ondes PCS de T-mid-band Mobile sur les satellites Starlink V2 dès 2023.



Après le succès des négociations avec T-Mobile aux États-Unis, SpaceX s'est dit "et si on faisait la même chose avec Apple qui est aussi intéressé par cette nouvelle technologie de communication ?".

La firme d'Elon Musk sait qu'Apple a déjà dépensé beaucoup d'argent suite à sa collaboration avec Globalstar, on parle d'un montant de 450 millions de dollars pour permettre l'expansion de l'infrastructure satellite, plus de 80% iront au nouveau partenaire d'Apple, mais pas la totalité de la somme.

Hier soir, Musk a envoyé un tweet affirmant que SpaceX et Apple avaient eu des "discussions encourageantes" sur la communication Starlink. Il s'est contenté de dire qu'il avait confiance dans l'intelligence de l'équipe de l'iPhone et n'a pas voulu faire de commentaires sur la nature de leurs conversations.

Nous avons eu des conversations prometteuses avec Apple au sujet de la connectivité Starlink. L'équipe iPhone est vraiment super intelligente. Bien sûr, la fermeture du lien de l'espace au téléphone fonctionnera mieux si le logiciel et le matériel du téléphone s'adaptent aux signaux spatiaux par rapport à Starlink qui imitient purement la tour cellulaire.

Apple continuera-t-il à avancer qu'avec Globalstar pour la connectivité par satellite sur les iPhone ? C'est possible, mais il est toujours préférable d'avoir un second partenaire pour ce type de fonctionnalité ambitieuse sur un smartphone. De plus, le réseau satellitaire de Starlink est très développé avec des objectifs importants (12 000 satellites en activité pour 2025 et 42 000 dans les années qui suivront).

Si Apple va plus loin avec Starlink, le déploiement de la fonctionnalité "urgence par satellite" depuis les iPhone 14 pourrait rapidement se répandre à l'international !