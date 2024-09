Elon Musk dézingue Apple pour son partenariat avec ChatGPT

Elon Musk vient de nous lâcher une petite punchline comme on aime. Visiblement mécontent du partenariat entre Apple et OpenAI, il promet de faire la guerre aux iPhone dans ses entreprises dès la rentée prochaine. Explications.

L'annonce la plus importante de la WWDC est sans aucun doute la présentation d'Apple Intelligence qui introduit l'IA générative nativement dans les appareils Apple. Parmi toutes les annonces, celle du partenariat avec ChatGPT a surpris tout le monde bien qu'annoncée par les rumeurs depuis plus d'un mois.



Une association qui devrait ravir les utilisateurs Apple, mais qui semble surtout exaspérer Elon Musk. Suite à l'annonce, le milliardaire a publié un message sur son propre réseau social pour dénoncer ce partenariat. Musk est clair, si Apple intègre OpenAI dans son système d'exploitation, alors tous les appareils Apple seront interdits dans ses entreprises. Selon lui, c'est une "violation inacceptable de la sécurité".

Il a même assuré que tous les visiteurs seront dans l'obligation de faire vérifier leur iPhone avant d'entrer ou bien le laisser à l'accueil dans un espace prévu à cet effet. Derrière cette prise de parole surprenante, mais loin d'être la première de sa part, on comprend ici qu'Elon Musk est persuadé qu'OpenAI, entreprise derrière ChatGPT, n'est pas du tout digne de confiance en matière de confidentialité. Ou plutôt qu'il l'a mauvaise étant donné qu'il était à l'origine de la création d'OpenAI mais qu'il est parti depuis.



Il faudrait peut-être le prévenir de commencer par procéder ainsi avec tous les smartphones qui possèdent l'application ChatGPT dans ce cas-là. Bref, une fois de plus, Elon Musk nous régale avec une déclaration inattendue dont on a hâte de voir si elle sera véritablement appliquée à la rentrée. Car Apple n'a pas prévu de revenir en arrière et encore moins de s'associer avec Grok, son intelligence artificielle.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.