Arrêt de la pub sur X : Elon Musk dit à Apple et aux autres « d’aller se faire foutre »

L’une des sources de revenus majeurs de X (Twitter), c’est la publicité. Grâce aux campagnes publicitaires qui s’affichent dans votre fil d’actualité ou encore dans les réponses aux posts (tweet), la plateforme génère des millions de dollars par mois. Toutefois, quand les grands annonceurs comme Apple disparaissent, c’est un coup dur !

Depuis plusieurs mois, X (Twitter) fait face à quelques difficultés avec ses revenus publicitaires (qui sont particulièrement important pour le chiffre d’affaires), un groupe d’entreprises de premier plan, dont Apple fait partie, a décidé de suspendre leurs campagnes publicitaires. Cette décision fait suite à des publications jugées antisémites de la part d’Elon Musk sur la plateforme, ainsi qu’à des incidents où des publicités Apple ont été associées à des contenus extrémistes.



La liste des entreprises ayant retiré leurs publicités sur X (Twitter) ne cesse de s’allonger, avec des noms tels que Disney, IBM, Comcast et Paramount. Cette action collective représente un coup dur pour la plateforme, déjà confrontée à des défis majeurs.

Lors d’un entretien récent avec Andrew Ross Sorkin lors du sommet DealBook du New York Times, Elon Musk a réagi de manière particulièrement vive et grossière.



Ce sommet a également été le théâtre d’un échange remarqué entre Musk et le PDG de Disney, Bob Iger (présent dans la salle) à qui Musk a adressé un “Salut, Bob” enjoué après avoir dit « allez vous faire foutre ».



Musk a également évoqué la possibilité que ce boycott publicitaire puisse marquer la fin de X (Twitter). Il a insisté sur le fait qu’il documenterait l’impact de cette situation, montrant l’importance cruciale des revenus publicitaires pour la plateforme. En effet, l’arrêt des publicités par plus de 100 marques pourrait entraîner une perte de revenus estimée à plus de 75 millions de dollars pour X. Ce chiffre révèle l’ampleur du défi financier auquel est confrontée la plateforme dans le sillage de ces récents développements.



Cette situation met en avant les tensions croissantes entre les grandes entreprises technologiques et les plateformes de médias sociaux, notamment en ce qui concerne la gestion des contenus et l’image de marque. La suite des événements pourrait avoir des répercussions majeures pour X (Twitter).

whoa — “go fuck yourself,” Elon Musk says to Bob Iger and others who pull advertising from X



at this point it’s almost as if he’s watching the old Iron Man movies and doing a reverse Tony Stark impression pic.twitter.com/csXxeLH2wG