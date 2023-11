La PDG de X (Twitter) réagit aux campagnes publicitaires d'Apple et d'autres qui sont en pause

Depuis plusieurs jours, Apple et d'autres grandes entreprises ont temporairement interrompu leurs campagnes publicitaires sur X (Twitter), suite à une polémique. Bien évidemment, cette nouvelle est une catastrophe pour le réseau social d'Elon Musk, car Apple est le plus gros annonceur. Dans un récent rapport, on apprend que la PDG de X (Twitter) estime que cela est lié à un article "trompeur" et "manipulé".

X (Twitter) en difficulté

La PDG de X a adressé un mémo interne en réaction à la suspension des campagnes publicitaires par Apple et d'autres grandes entreprises qui dépensaient beaucoup d'argent mensuellement sur le réseau social. Le mémo révèle une réponse directe aux récentes actions d'Apple qui, selon Linda Yaccarino, sont basées sur un rapport erroné de Media Matters. Ce rapport a souligné la diffusion de messages antisémites près des publicités de marques renommées. Yaccarino accuse un "groupe minoritaire, mais vocal" d'être derrière le gel des activités publicitaires.



Elle exprime également un certain optimisme en suggérant que la publicité d'Apple pourrait potentiellement reprendre sur la plateforme. Ce n'est pas sans précédent, car Apple avait déjà suspendu puis intensifié ses investissements publicitaires sur la plateforme par le passé. La firme de Cupertino est très attachée au réseau social acquis par Elon Musk et a conscience que la visibilité peut être spectaculaire lors du lancement d'un nouveau produit ou service.

Linda Yaccarino, PDG X (Twitter)

Si la démarche de la nouvelle PDG est appréciée par les employés qui étaient pour certains étaient inquiets de la baisse massive des revenus issus des publicités, le mémo omet volontairement toute mention des critiques adressées à Elon Musk, suite à ses encouragements de contenus jugés haineux. Ces contenus ont été pointés du doigt par l'administration américaine pour leur caractère antisémite et raciste.

L'intégralité du mémo qui a transité en interne de X (Twitter) :

Dans tous les coins de cette entreprise, nous travaillons à créer une plate-forme pour tout le monde. Et il n'y a pas d'autre plate-forme qui travaille aussi dur pour protéger la liberté d'expression que X. Notre travail est essentiel, mais ce n'est pas toujours facile. Ce que nous faisons est important, ce qui signifie qu'il invite naturellement à la critique de ceux qui ne partagent pas nos croyances. Alors que certains annonceurs peuvent avoir temporairement suspendu les investissements en raison d'un article trompeur et manipulé, les données raconteront la vraie histoire. Parce que pour tous ceux d'entre nous qui travaillent chez X, nous avons été extrêmement clairs sur nos efforts pour lutter contre l'antisémitisme et la discrimination, car il n'y a pas de place pour cela nulle part dans le monde. Je veux vous encourager à lire et à écouter tous les commentaires. D'un côté, il y a une minorité vocale qui essaie d'utiliser des attaques trompeuses pour saper notre travail. Mais de l'autre côté, il y a des partisans et des partenaires courageux qui croient en X et au travail significatif que vous faites tous. Accrochez-vous à cela et continuez à aller de l'avant. Aucun critique ne nous dissuadera jamais de notre mission de protéger la liberté d'expression. Continuons à mettre nos valeurs au travail et à nous appuyer les uns sur les autres. Je suis extrêmement fier d'être en première ligne avec vous tous - et je vous verrai tous au bureau demain matin.

À ce jour, Apple reste silencieux et n'a pas encore fait de déclaration officielle quant à la suspension présumée de ses publicités sur X, laissant place à des interrogations sur ses intentions et ses plans futurs concernant sa relation avec le réseau social de Musk.



