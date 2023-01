Elon Musk veut son Twitter Pay pour concurrencer Apple, Google et PayPal

Depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk, Twitter se réinvente et cherche notamment à devenir enfin rentable. Après l'abonnement Twitter Blue, le patron veut emmener les services de l'entreprise bien au-delà d'un simple réseau social, puisqu'il souhaite transformer Twitter en une plateforme de paiements pour concurrencer Apple Pay, Google Pay et autre PayPal.

Twitter travaille sur sa propre plateforme de paiement

En novembre dernier, Musk avait déjà évoqué ses projets d'entrée sur le marché des paiements lors d'une réunion avec les annonceurs du service, organisée dans le cadre d'un Twitter Spaces. Le propriétaire de Twitter avait alors suggéré que les utilisateurs pourraient transférer de l'argent à d'autres personnes sur le réseau social. Si rien n'a filtré depuis, Twitter semble y travailler activement.

Selon le Financial Times, l'entreprise a demandé les licences nécessaires pour devenir une plateforme de paiement aux États-Unis. Le rapport mentionne également qu'Esther Crawford, directrice de la gestion des produits de Twitter, a travaillé sur l'infrastructure du nouveau service. Le rapport indique que Musk veut faire de Twitter une "application universelle".

Musk a déclaré qu'il souhaitait que Twitter propose des services financiers tels que des transactions de pair à pair, des comptes d'épargne et des cartes de débit, dans le cadre d'un plan directeur visant à lancer une "application universelle" intégrant la messagerie, les paiements et le commerce. En 1999, Musk a cofondé X.com, l'une des premières banques en ligne, qui a ensuite été intégrée au géant des paiements PayPal.

Le milliardaire a déjà un plan bien précis en tête pour sa plateforme de paiement. D'abord, le service supportera les devises et les méthodes de paiement habituelles, mais très rapidement, viendront s'ajouter les crypto-monnaies. La plateforme concurrencerait essentiellement PayPal, Google Pay et Apple Pay. Les deux derniers permettent aux utilisateurs non seulement de payer dans les magasins, mais aussi de transférer de l'argent entre eux.

Reste à voir si Twitter parviendra à tirer son épingle du jeu, dans un marché très concurrentiel. De plus, il faudra que les régulateurs lui octroient une licence, ce qui est loin d'être gagné.



