Twitter : Elon Musk veut son propre ChatGPT

L'intelligence artificielle ChatGPT a impressionné le monde entier par sa capacité de réponse, d'instruire ses utilisateurs ou encore de créer des lettres ou des documents sur des sujets précis... Après Google et Meta, un nouveau rival pourrait bientôt arriver pour ChatGPT, celui-ci se trouverait directement intégré dans Twitter. Elon Musk a une grande ambition dans ce domaine et il s'en donne les moyens.

Twitter va bientôt avoir sa propre IA

Les performances de ChatGPT dans le domaine de l'intelligence artificielle semblent ne pas avoir laissé indifférent Elon Musk. Récemment, le milliardaire a fait part de son désir de créer son propre système d'intelligence artificielle pour concurrencer ChatGPT et Bard de Google. Cette nouvelle IA pour le moment sans nom pourrait directement s'intégrer dans l'application et le site Twitter et pourquoi pas... dans les véhicules Tesla !



Le projet est particulièrement ambitieux, car ChatGPT est actuellement l'IA la plus compétitive du marché en termes d'efficacité. Pour faire mieux et proposer une toute nouvelle expérience aux fidèles de Twitter, Elon Musk a recruté un spécialiste de l'intelligence artificielle renommé, Igor Babuschkin, qui était précédemment chercheur dans l'unité d'IA DeepMind d'Alphabet.

Igor Babuschkin va bientôt rejoindre l'équipe d'Elon Musk pour travailler sur le développement de l'IA pour Twitter, une équipe complète est d'ailleurs en cours de création et elle sera dirigée par Babuschkin. L'objectif de ce projet est de fournir une intelligence artificielle fiable et performante, pour cela, Elon Musk souhaite qu'elle puisse répondre à toutes sortes de questions et récupérer les informations les plus récentes sur internet, chose que ne sait pas faire ChatGPT qui a accès à des données arrêtées à décembre 2021.



Elon Musk est un ancien membre fondateur d'OpenAI (le créateur de ChatGPT), il avait participé à la création de l'association à but non lucratif en 2015 aux côtés de Sam Altman et Greg Brockman. Dès 2019, OpenAI est devenu une entreprise afin de poursuivre ses objectifs d'une manière plus efficace, ce changement de statut a eu lieu 1 an après la démission d'Elon Musk du conseil d'administration. À l'époque, le milliardaire avait expliqué vouloir se concentrer davantage sur Tesla et Space X, chose qui était difficile à la tête d'OpenAI.

Il sera intéressant de voir comment ce projet de Twitter évoluera dans les mois à venir et comment il sera perçu par les utilisateurs du réseau social et les experts en IA. Elon Musk est déterminé à faire de son projet d'IA pour Twitter un succès et à concurrencer les systèmes d'IA existants sur le marché.

Télécharger l'app gratuite Twitter