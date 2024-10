Le tribunal donne raison à Elon Musk à propos des licenciements chez Twitter

Quand Elon Musk a racheté le réseau social Twitter et en a pris le contrôle, le milliardaire a fait la Une de tous les médias. À la fois pour l’acquisition historique à plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais aussi pour les milliers de licenciements qui ont suivis. Cette décision tragique qui a touché énormément d’employés de Twitter a fait l’objet de plusieurs recours collectifs concernant des indemnités de licenciement.

Elon Musk remporte le procès

Elon Musk a remporté une belle victoire dans un tribunal de San Francisco cette semaine. Un juge fédéral a statué que X Corp (la société propriétaire de Twitter depuis son acquisition par Musk) ne devait pas verser d’indemnités de départ supplémentaires aux anciens employés licenciés. Cette décision intervient après plusieurs recours collectifs déposés par d’anciens employés de Twitter, licenciés en masse après la prise de contrôle de l’entreprise par Musk.



En effet, Elon Musk fait face à une série de recours collectifs, dont celui initié par deux anciens cadres de Twitter. Ces plaignants alléguaient que X Corp avait offert des indemnités de départ inférieures à celles initialement promises dans les contrats des employés. Selon la plainte, Twitter avait offert aux 6 000 employés licenciés un maximum de trois mois d’indemnités de départ. Cependant, le plan d’indemnités de départ en vigueur depuis 2019 prévoyait plus de six mois pour les employés de haut niveau.

Les plaignants estimaient que Musk devait plus de 500 millions de dollars aux anciens employés, se fondant sur les protections offertes par la Loi fédérale sur la sécurité du revenu de retraite des employés (ERISA). Cependant, le juge en charge de l’affaire a déterminé que les protections ERISA ne s’appliquaient pas dans ce cas. Il a été conclu que l’entreprise de Musk avait informé les employés peu après la prise de contrôle en octobre 2022 qu’ils ne recevraient que des paiements en espèces, excluant ainsi les licenciements de masse de novembre du plan d’indemnités de départ précédent de Twitter.

Un X en effectif très réduit comparé à avant le rachat

Depuis ces licenciements de masse en novembre 2022, X Corp. fonctionne avec un personnel considérablement réduit, passant d’environ 8 000 employés à seulement 1 500. Les recrutements sont quant à eux fermés depuis plus d’un an, certaines embauches ont lieu, mais ce sont des recrutements exceptionnels pour des projets précis. Elon Musk a justifié ces licenciements en affirmant que, sans eux, les pertes de Twitter se seraient élevées à plusieurs millions de dollars par tranche de 24 heures.



Malgré cette victoire, Musk n’en a pas encore fini avec les litiges concernant ces licenciements. Dans une autre poursuite, Parag Agrawal et trois autres anciens dirigeants de Twitter réclament 128 millions de dollars en indemnités de départ à X Corp. après avoir été licenciés dans le cadre du licenciement collectif.



