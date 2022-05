Accusé de divulguer des infos, Elon Musk donne une astuce pour rétablir le flux de Twitter

Les tweets d'Elon Musk font partie intégrante de sa renommée. Alors que le patron de Tesla et de SpaceX, entre autres, a déjà eu affaire à la justice pour avoir divulgué des informations ayant fait vaciller la bourse, cette fois c'est autour du rachat de Twitter que ça coince. Après avoir expliqué vendredi que le deal était suspendu le temps de chiffrer le nombre de faux comptes et de spams du réseau social, Musk a pris les devants.

Twitter énervé par Elon Musk

L'entreprise de l'oiseau bleu a rapidement répondu que les faux comptes représentaient moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre de 2022, tout en expliquant que l'entreprise était "préparée à tous les scénarios" dixit son PDG, Parag Agrawal.



Elon Musk a déclaré que son équipe allait tester "un échantillon aléatoire de 100 followers" pour vérifier les chiffres de Twitter. Selon le milliardaire, l'une des réponses qu'il a données à une question sur sa méthodologie a suscité une réponse de l'équipe juridique de Twitter.

J'ai choisi 100 comme nombre de taille de l'échantillon, parce que c'est ce que Twitter utilise pour calculer le nombre < 5% de faux/spam/duplicate.



Les services juridiques de Twitter viennent d'appeler pour se plaindre que j'ai violé leur accord de confidentialité en révélant que la taille de l'échantillon pour la vérification des robots est de 100.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!



This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

"Vous êtes manipulés par l'algorithme"

Si Twitter a refusé de commenter la situation, Musk s'est également attaqué au flux algorithmique de la plateforme en expliquant que les utilisateurs étaient manipulés et que, par défaut, ce n'était pas l'ordre chronologique. Il a d'ailleurs ajouté un petit tutoriel pour rétablir le flux. Il suffit d'aller sur la page d'accueil, de cliquer sur l'icône avec les étoiles en haut à droite puis de choisir les "Latest tweets".

Vous êtes manipulés par l'algorithme d'une manière dont vous ne vous rendez pas compte.



Le message a attiré l'attention de l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Il a été conçu simplement pour vous faire gagner du temps lorsque vous vous éloignez de l'application pendant un certain temps. Tirer pour rafraîchir revient également à la chronologie inverse.

it was designed simply to save you time when you are away from app for a while.



pull to refresh goes back to reverse chron as well. — jack⚡️ (@jack) May 14, 2022



Dorsey a ensuite répondu à quelqu'un d'autres en expliquant comment le flux a été conçu :

Non, il n'a pas été conçu pour manipuler. Il a été conçu pour vous rattraper et travailler à partir de ce que vous engagez avec. Cela peut avoir des conséquences involontaires.

no it wasn’t designed to manipulate. it was designed to catch you up and work off what you engage with. that can def have unintended consequences tho.



which is why one should be able to choose if they use an algo or not, and which one. simple solution to all this. — jack⚡️ (@jack) May 15, 2022

De son côté, Elon Musk a tout de même tempéré ses propos :

Je ne suggère pas que l'algorithme est malveillant, mais plutôt qu'il essaie de deviner ce que vous pourriez vouloir lire et, ce faisant, de manipuler/amplifier par inadvertance vos points de vue sans que vous vous en rendiez compte.

I’m not suggesting malice in the algorithm, but rather that it’s trying to guess what you might want to read and, in doing so, inadvertently manipulate/amplify your viewpoints without you realizing this is happening — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022



Un nouvel ennui judiciaire en vue pour Musk ? En 2018, son désormais célèbre tweet "funding secured" a attiré l'attention de la SEC américaine (Securities and Exchange Commission), ce qui a conduit à un règlement de 40 millions de dollars avec l'agence...