Meta présente LLaMA, le nouveau concurrent de ChatGPT !

Avec ChatGPT, OpenAI a réussi à bousculer le monde de l'intelligence artificielle, il faut dire que ChatGPT a impressionné des millions de personnes à travers le monde ainsi que les grandes entreprises qui s'intéressent et investissent des sommes colossales dans l'intelligence artificielle. Le buzz autour de ChatGPT a incité Google à présente son IA Bard et Microsoft à prendre des mesures urgentes pour intégrer l'IA d'OpenAI dans ses services et son navigateur internet.

Meta se lance dans l'intelligence artificielle par chat écrit

Vous avez une question de la vie courante ? Besoin de récupérer une recette de cuisine ? Envie d'en apprendre plus sur l'histoire de France ? Envie de recommandations pour mieux manger ? Avant, vous posiez votre question à un moteur de recherche comme Google, Bing ou encore Ecosia, désormais, vous êtes de plus en plus nombreux à poser la question à ChatGPT.

L'intelligence artificielle d'OpenAI a réussi à s'intégrer dans notre quotidien d'une manière spectaculaire et à changer nos habitudes.



Cette nouvelle approche a interpelé Mark Zuckerberg qui a décidé de lancer son groupe Meta dans l'aventure en sortant sa propre intelligence artificielle sous la même forme que ChatGPT : une conversation écrite en chat via une URL sur internet.

Voici LLaMA

Pour concurrencer ChatGPT, Mark Zuckerberg a choisi un nom assez surprenant pour son intelligence artificielle, celle-ci s'appellera LLaMA, le dirigeant du groupe Meta a déclaré :

Les différentes versions de LLaMA se sont révélées très prometteuses pour générer du texte, avoir des conversations, résumer des documents écrits et des tâches plus compliquées comme la résolution de théorèmes mathématiques ou la prédiction de structures protéiques

Dans son discours, Mark Zuckerberg est particulièrement optimiste quant à l'interaction avec LLaMA. Pour l'instant, il est impossible de savoir si l'IA de Meta est tout aussi performante que ChatGPT, car LLaMA n'est pas encore disponible au public, cela pourrait venir au cours de 2023 si tout se passe bien pour la suite du projet.