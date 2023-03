Meta prépare un concurrent décentralisé de Twitter nommé P92

Selon les sources de MoneyControl, Meta envisage de proposer à l'avenir une alternative décentralisée à Twitter, comme un certain Mastodon. Le géant des réseaux sociaux en serait aux premiers stades du développement d'une application portant le nom de code P92, qui permettrait aux utilisateurs de publier des messages sous forme de texte, et qui prendrait en charge le protocole de réseautage social de Mastodon, appelé ActivityPub.

Un nouveau réseau basé sur Instagram

Meta a confirmé qu'un réseau social décentralisé était en cours d'élaboration au sein de l'entreprise et a déclaré :

Nous étudions la possibilité d'un réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles. Nous pensons qu'il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportunes sur leurs intérêts.

P92 portera la marque de l'une des plateformes du groupe, elle permettra aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter à l'aide de leurs identifiants Instagram. Ainsi, le profil des utilisateurs sera alimenté automatiquement par leur compte Instagram, ainsi que par leurs actions comme le partage de photos sur le réseau existant. Mais d'après le briefing produit que MoneyControl a vu, "le partage de données entre Instagram et P92 sera minime, voire nul" après l'inscription initiale.

L'application étant décentralisée, cela signifie que les utilisateurs peuvent mettre en place leurs propres serveurs et fixer leurs propres règles de modération du contenu. L'application permettra aux utilisateurs de diffuser leurs messages à ceux qui se trouvent sur d'autres serveurs, mais il reste à savoir s'ils pourront également se suivre les uns les autres. En prenant en charge le protocole ActivityPub, les gens s'attendront probablement à ce qu'elle soit interopérable avec Mastodon et d'autres applications du même type comme BlueSky.



Meta a dressé une liste de fonctionnalités qu'elle souhaite absolument voir intégrées dans la première version du service, notamment des liens pour les messages avec aperçu, des images et des vidéos partageables, ainsi que des badges de vérification. Le modèle économique n'est pas encore déterminé, il sera intéressant de voir si Meta fera payer la certification, comme ce qui est désormais le cas sur Facebook et Instagram avec un abonnement à 12 euros par mois.



Le reste viendra plus tard, comme les messages privés, les fils de discussion, etc.



Enfin, la source n'est pas certaine si le développement a déjà commencé ou si la firme de Mark Zuckerberg n'en est encore qu'à la conception. En tout cas, une chose est sûre, la prise de pouvoir d'Elon Musk a eu le bon goût de faire bouger les choses du côté des réseaux sociaux. Certains imaginaient la décrépitude du service, au final, l'oiseau bleu n'a jamais autant recruté de nouveaux clients.