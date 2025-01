Meta prépare les notes de communautés sur Threads

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la semaine dernière une mise à jour majeure des politiques de la plateforme de l'entreprise, notamment Instagram et Threads, via une vidéo qui a fait polémique. L'un des changements est le passage de la vérification des faits (les fameux fact-checking) à l'adoption d'un modèle de notes communautaires façon X/Twitter. Et cette évolution semble déjà être en cours d'implémentation dans l'application Threads.

Threads va copier X

Le développeur Alessandro Paluzzi a découvert que la fonctionnalité Community Notes est déjà intégrée à la version iPhone de l'application Threads. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ajouter des notes à n'importe quelle publication, en soulignant que ces notes sont anonymes.

As you likely already know, #Meta is working on Community Notes, and they've started implementing it on #Threads 👀



ℹ️ Your note is anonymous and it may get published on the post if it's rated helpful pic.twitter.com/WjdFDs2WzJ — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 13, 2025

L'application dirige les utilisateurs vers un article d'assistance Instagram pour plus d'informations, indiquant :

Si vous voyez un article qui pourrait être inexact ou déroutant, vous pouvez écrire une note avec des informations générales, un conseil ou une idée que les gens pourraient trouver utile. Votre note peut être publiée sur l'article si elle est jugée utile,

La raison de Meta pour ce changement est de permettre « aux personnes de perspectives diverses de décider quand les publications sont potentiellement trompeuses et ont besoin de plus de contexte ». Zuckerberg attribue son inspiration à X (anciennement Twitter), qui utilise déjà un système similaire pour lutter contre la désinformation. Plutôt que de laisser une poignée de personnes décider de ce qui est vrai ou faux, sur tous les sujets possibles, Elon Musk avait fait confiance à ses millions d'utilisateurs, dont les compétences accumulées sont infiniment plus grandes. Le déploiement de cette fonctionnalité sur Threads débutera aux États-Unis dans les prochains mois, avec des projets d'expansion internationale.



En outre, Zuckerberg a révélé que Meta supprimera les restrictions sur certains domaines comme la politique et les droits de l'homme, et a également mis fin à ses initiatives en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, suscitant là aussi quelques critiques. On pourra ainsi critiquer des sujets comme la gestion COVID sans être banni des plateformes de Meta, dixit Zuckerberg. De nombreux autres exemples ont été donnés dans sa vidéo.

