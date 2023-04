Twitter continue sa lutte contre la désinformation

Via son compte officiel Community Notes, Twitter vient d'annoncer le déploiement de cette fonctionnalité au-delà de la plateforme. Dorénavant, ces petites notes informatives seront visibles partout sur le web lorsqu'elles sont rattachées à un tweet.

Pour lutter contre la désinformation, Elon Musk est ses équipes ont lancé plusieurs fonctionnalités ces derniers mois. Parmi elles, on retrouve Community Notes, qui permet aux utilisateurs d'avoir rapidement des informations plus précises sur un tweet.



L'idée est simple, lorsqu'un tweet semble trompeur ou du moins mal compris, la communauté peut ajouter via cette fonctionnalité du contenu supplémentaire comme des sources ou du texte pour renforcer la compréhension du tweet en question.



Un système à première vue intelligent qui vient d'être mis à jour par Twitter. Désormais, Community Notes sera visible par tout le monde, même ceux qui ne sont pas directement sur le réseau social. Ainsi, un tweet affiché ailleurs intègrera cette partie. On pense par exemple aux insertions dans des articles ou sur des sites web en général.



Une belle avancée quand on sait qu'il est fréquemment possible de lire un tweet sans même passer par la plateforme. Musk a d'ailleurs réagi à l'annonce en affirmant que c'est une très bonne idée.

Pour rappel, Community Notes est une fonctionnalité dont l'algorithme peut être consulté par n'importe qui. Encore une fois, Twitter agi de la sorte pour démontrer sa volonté de transparence envers ses utilisateurs.



Community Notes outside of Twitter! You’ll now see notes on Tweets that are embedded in articles and websites, so you can get more context wherever you’re reading Tweets.



Thanks to those of you who requested this — we appreciate the feedback and suggestions. pic.twitter.com/sSQnO7iFgs