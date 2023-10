Elon Musk dévoile une nouvelle mesure pour lutter contre la désinformation sur X

C’est un problème courant sur les réseaux sociaux, la désinformation devient très présente quand des événements dramatiques surviennent dans le monde, on peut penser à la période du Covid ou encore aux guerres opposant la Russie et l’Ukraine ou Israël et le Hamas. Si la modération essaie d’être la plus réactive possible, d’autres mesures doivent parfois être prises et Elon Musk vient d’avoir une petite idée qui pourrait faire réfléchir les utilisateurs adeptes des fake news pour manipuler les esprits.

Twitter (X) passe au niveau supérieur dans la lutte contre la désinformation

Dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus des canaux d’information populaires, la désinformation représente une menace sérieuse pour la démocratie et la confiance publique. Elon Musk a récemment annoncé une nouvelle mesure sur Twitter (X) pour lutter contre ce fléau. On connaît déjà le système de correction des tweets (posts) erronés nommée « Community Notes », ce procédé aspire à corriger les publications inexactes et à promouvoir l’exactitude plutôt que le sensationnalisme.



Désormais, les publications corrigées seront désignées comme “non éligibles au partage des revenus avec les créateurs”, selon Musk. L’objectif est double : encourager l’exactitude et détecter rapidement toute tentative d’exploitation malveillante de ce système, notamment grâce à l’open-source du code et des données.

Twitter (X) incite à l’engagement communautaire, permettant à quiconque de s’inscrire et de contribuer aux notes communautaires. Les utilisateurs peuvent évaluer la pertinence des corrections suggérées, privilégiant ainsi les notes recevant le plus d’accord. Cette mesure collaborative vise à créer un environnement d’auto-régulation et d’amélioration continue de l’exactitude des informations.



En réponse à la désinformation propagée lors du conflit Israël-Hamas, des actions telles que la démonétisation ont été entreprises pour rehausser la précision sur le réseau social. Depuis mi-octobre, des mises à jour ont été déployées pour améliorer l’exactitude via les notes communautaires, incluant des fonctionnalités comme l’agrégation rapide des notes et l’envoi de notifications pour les vérifications des faits.

Toutefois, l’impact sur la désinformation reste à déterminer. Bien que ces mesures puissent freiner la diffusion d’informations sensationnalistes, elles pourraient s’avérer être des solutions temporaires incapables de stopper les fakes news.



L’impartialité et la diversité des contributeurs aux notes communautaires sont des sujets de préoccupation. La PDG de Twitter (X), Linda Yaccarino, a mentionné une diversité parmi les contributeurs, mais aucune donnée démographique n’a été révélée. Nous savons juste que 100 000 personnes issues de 44 pays se sont inscrites, ce qui représente un joli succès pour la fonctionnalité Community Notes.



De leur côté, Facebook et TikTok sont tout aussi concernés, parfois même plus pour le dernier qui est la cible de nombreux "influenceurs" malintentionnés.

