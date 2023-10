Elon Musk menacerait de retirer X d'Europe (màj : démenti)

Accusé par certains d'être trop laxiste en termes de modération, X (ex Twitter) se veut justement être le lieu de la liberté d'expression depuis le rachat par Elon Musk. Coûte que coûte, le patron de Tesla et autre SpaceX entend maintenir sa ligne, après avoir révélé via les Twitter Files comment le gouvernement américain ainsi que des autorités comme le FBI contrôlait l'information sur la plateforme. Mais cette fois, devant les demandes de l'Europe, le milliardaire pourrait tout simplement retirer le réseau social de la région, plutôt que d'offrir les garanties demandées.

Pourquoi X est menacé ?

Parmi les griefs faits à X, on trouve notamment des séquences vidéos trompeuses du conflit israélo-palestinien (des deux côtés), avec des images parfois tirées de jeux vidéo, des fakes comme Ronaldo avec un drapeau palestinien, etc. Le problème, c'est que sur les autres plateformes, on trouve exactement le même contenu (ce qu'oublie beaucoup de journalistes quand ils évoquent le cas de X ces derniers temps). Mais ils appliquent, à posteriori, une plus grande modération.

Un problème européen

Cette semaine, le commissaire européen Thierry Breton a envoyé une lettre urgente à Elon Musk, propriétaire de X, l'informant qu'une grande partie des "contenus violents et terroristes" étaient illégaux et que l'entreprise ne semblait pas les retirer en temps voulu, comme l'exige la législation de l'UE, la DSA. Breton fait référence notamment aux images de l'attente terroriste du 7 octobre qui a vu le Hamas s'attaquer à des civils israéliens. S'en est suivi une partie de ping-pong entre les deux hommes, Musk demandant au commissaire européen de lister les éléments problématiques directement sur Twitter, dans un souci de transparence.



Plutôt que de se conformer à la législation européenne, Business Insider affirme que M. Musk pourrait bloquer X en Europe.

Ces dernières semaines, Elon Musk a suggéré que X pourrait cesser d'être accessible en Europe afin d'éviter une nouvelle réglementation adoptée par la Commission européenne.



Elon Musk est de plus en plus frustré de devoir se conformer à la loi sur les services numériques (Digital Services Act), a déclaré une personne connaissant bien l'entreprise. Cette personne a ajouté que le milliardaire de Tesla, qui a racheté Twitter il y a un an pour 44 milliards de dollars et l'a rebaptisé X, avait envisagé de supprimer purement et simplement la disponibilité de l'application dans la région ou d'empêcher les utilisateurs de l'Union européenne d'y accéder

Alors que les téléchargements de X ont chuté cet été, après un record d'audience début 2023, le blocage de l'application en Europe ferait perdre environ 9 % d'utilisateurs supplémentaires.



Mise à jour : Elon Musk a démenti l'information, expliquant que Business Insider partageait encore une fake news... Ambiance !

