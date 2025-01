Elon Musk pourrait racheter la branche US de TikTok

Le dernier rebondissement dans l'affaire TikTok aux Etats-Unis est aussi inattendu que spectaculaire. Selon Bloomberg, Elon Musk, déjà à la tête de X (ex Twitter), aurait la possibilité de racheter la branche US de TikTok. Cette acquisition potentielle pourrait redéfinir le paysage des réseaux sociaux aux États-Unis. Le milliardaire, réputé pour ses acquisitions audacieuses, se trouve une fois de plus au centre d'une transaction qui pourrait atteindre entre 40 et 50 milliards de dollars. Une partie des politiques est déjà vent-debout contre Musk pour ses prises de position sur X...

La Chine cherche une porte de sortie

Les autorités chinoises souhaitent que TikTok reste sous l'égide de ByteDance, mais face à une possible interdiction imminente aux États-Unis, avant la fin du mois, elles envisagent d'autres options. Vendre à Elon Musk pourrait représenter une issue diplomatique attrayante. Musk, grâce à ses liens étroits avec la Chine, où est basée sa plus grande usine de voitures électriques, et son influence sur Donald Trump, qui revient à la présidence le 20 janvier, est peut-être le seul qui coche toutes les cases. Il a l'argent, les relations et certainement l'envie.



Cette vente permettrait à ByteDance d'éviter une interdiction totale de TikTok aux États-Unis tout en cédant ses opérations à un acteur majeur du secteur. Pour Musk, cette acquisition serait une occasion en or d'élargir son empire médiatique, TikTok ayant plus de 170 millions d'utilisateurs américains et des revenus publicitaires conséquents. On peut même imaginer en faire un groupe concurrent de Meta.

Défis techniques et financiers

Reste que l'opération est tout sauf anodine. Premièrement, il est particulièrement difficile de détacher les activités américaines du reste de l'entreprise. L'algorithme de recommandation, le coeur du service, est développé en Chine et soumis à des restrictions d'exportation par Pékin.

Financièrement, c'est aussi un immense défi. Musk, qui a contracté des prêts pour payer la grande partie des 44 milliards de dollars de Twitter, devra trouver des fonds conséquents.

Réponse la semaine prochaine

Avec une échéance fixée au 19 janvier, l'avenir de TikTok aux USA se jouera la semaine prochaine. Si la Cour Suprême valide la loi d'interdiction, le géant chinois devra se retirer du marché américain ou vendre sa filiale. Trump essaie d'obtenir plus de temps pour trouver une solution, mais le résultat est incertain. Cette situation soulève des questions diplomatiques et technologiques entre les États-Unis et la Chine, où une vente à Elon Musk pourrait servir de médiation. Ce dernier critique d'ailleurs l'interdiction de TikTok pour des raisons de liberté d'expression. Bien que TikTok nie fermement la rumeur, Bloomberg est sûr de son information.

Télécharger l'app gratuite TikTok