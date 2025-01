Stargate : le méga projet à 500 milliards qui veut bouleverser l'IA

L'intelligence artificielle n'en finit pas de se développer tout en nécessitant de plus en plus d'investissements. L'ancien et nouveau président américain Donald Trump vient d'annoncer un projet titanesque baptisé "Stargate", réunissant les plus grands noms de la tech pour un investissement colossal de 500 milliards de dollars sur 4 ans.

Un partenariat historique entre géants de la tech

Le projet Stargate rassemble une alliance impressionnante d'acteurs majeurs : OpenAI (créateur de ChatGPT), SoftBank, Oracle, Microsoft, Nvidia et ARM. La coentreprise prévoit de démarrer avec un investissement initial de 100 milliards de dollars, principalement destiné à la construction de centres de données massifs au Texas. Le premier site, situé près d'Abilene, est déjà en cours de construction et comprendra pas moins de 10 bâtiments de plus de 46 000 mètres carrés chacun.



Larry Ellison, président d'Oracle, a précisé que ces data centers seront spécifiquement conçus pour supporter la prochaine génération d'intelligence artificielle. Pour OpenAI, c'est un tournant stratégique majeur puisque l'entreprise dépendait jusqu'ici principalement des infrastructures de Microsoft Azure. La société de Sam Altman conservera néanmoins son partenariat avec Microsoft, qui détient 49% de ses parts.

Des ambitions démesurées pour l'IA américaine

L'ampleur du projet est à la hauteur des enjeux : d'ici 2029, Stargate pourrait gérer jusqu'à 20 installations de centres de données à travers les États-Unis. Selon les estimations de Goldman Sachs, l'IA représentera environ 19% de la demande énergétique des data centers d'ici 2028, ce qui explique l'urgence de développer de nouvelles infrastructures.



Donald Trump a souligné que ces investissements, qui auraient pu être dirigés vers la Chine, créeront "plus de 100 000 emplois" aux États-Unis. Le projet bénéficie également du soutien financier du fonds d'investissement MGX, adossé aux Émirats arabes unis.



Ce méga-projet suscite tout de même des inquiétudes et des interrogations. D'un point de vue environnemental, de nombreux observateur critiquent le projet qui ne donne aucune garantie. Installer des milliers de datacenters au Texas qui tourneront à plein régime a évidemment un coût énergétique et environnemental, mais on sait que ce n'est pas un sujet pour Donald Trump et son administration qui sont bien plus attirés par les bénéfices financiers d'une telle opération.



Certains grands noms de la tech sont absents : Google, Apple, AMD, .. Cette absence est particulièrement notable alors que ces entreprises développent également leurs propres solutions d'IA. Apple travaille en effet sur ses modèles propriétaires qui devraient être intégrés à iOS 18, Google continue de développer Gemini, tandis qu'AMD tente de rattraper son retard sur Nvidia dans le domaine des puces dédiées à l'IA. Cette non-participation au projet Stargate pourrait s'expliquer par des stratégies d'entreprise différentes ou des désaccords sur la vision du projet, mais aussi par la volonté de garder leur indépendance technologique dans la course à l'IA.