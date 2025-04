Mac mini portable : un projet génial, mais (beaucoup) plus cher qu’un MacBook Air

Vous rêvez d’un Mac mini vraiment portable ? Sur YouTube, le designer Scott Yu-Jan s’est lancé un défi amusant : transformer le minuscule ordinateur d’Apple en un véritable laptop DIY. Mais attention, si l’ingéniosité est au rendez-vous, l’affaire relève surtout du projet passion, bien loin du rapport qualité/prix d’un MacBook Air !

Le Mac mini customisé : un concept (presque) transportable

Scott Yu-Jan n’en est pas à son coup d’essai dans l’univers du hack Apple. Pour ce projet, il a rassemblé un Mac mini M4, un clavier Apple Magic Keyboard récupéré d’occasion, et un petit écran tactile – lui aussi à prix modique. Le tout est assemblé dans un boîtier imprimé en 3D sur une Bamboo Lab H2D, une imprimante dernier cri, où chaque pièce trouve parfaitement sa place. Ventilation, accès aux ports ou bouton d’alimentation, tout est pensé - le résultat respire le sérieux. Mention spéciale à l’intégration du clavier, suffisamment raffiné pour séduire les fans de design.

Les limites du bricoleur : ergonomie, budget et autonomie

Mais transformer ce mini Mac en laptop parfait reste un doux rêve. D’abord, le montage nécessite une prise de courant : impossible de l’emmener sur un banc au parc. Ensuite, il faut accepter de brancher une souris filaire, faute de trackpad intégré. Côté budget, c’est un véritable uppercut : environ 3 158 $ si vous achetez la 3D printer utilisée, contre 999 $ pour un MacBook Air M4, batterie comprise. On est donc sur un joli coup d’œil — et un formidable exercice de style — davantage qu’une alternative réaliste à la gamme Apple.

En creux, ce hack rappelle l’atout majeur du MacBook Air : une portabilité native, élégante… et garantie Apple. Pour ceux qui rêvent d’un Mac encore plus custom, il reste la piste des accessoires - et pourquoi pas, à l’avenir, une version améliorée de ce prototype avec batterie intégrée ? D’ici là, les bricoleurs avertis apprécieront l’exercice, mais la mobilité selon Apple garde une sacrée longueur d’avance.