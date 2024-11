Mac mini M4 : les testeurs unanimes sur l'ordinateur compact d'Apple

Le nouveau Mac mini M4 vient d'être testé par les plus grands médias tech américains, et le verdict est unanime : Apple a réussi à créer sa meilleure version à ce jour. Cette refonte majeure, la première en plus de 10 ans, apporte son lot de surprises et d'innovations qui méritent qu'on s'y attarde. A la veille de la sortie du nouveau Mac mini M4, les testeurs sont dithyrambiques sur cette itération.

Un design compact qui fait l'unanimité

Le nouveau design du Mac mini impressionne les testeurs par sa compacité exceptionnelle. Chris Welch de The Verge souligne que "l'empreinte est réduite de plus de moitié par rapport au précédent boîtier". Les dimensions sont désormais de 12,7 x 12,7 x 5 cm pour seulement 680 grammes, ce qui en fait l'ordinateur de bureau le plus compact jamais conçu par Apple. Il souligne également que cette réduction drastique est "l'exemple le plus frappant de ce qu'Apple peut réaliser avec du matériel conçu spécifiquement pour ses puces M".



La connectique a été entièrement repensée avec une approche plus pratique :

En façade : deux ports USB-C (10 Gbps) et une prise casque

À l'arrière : trois ports Thunderbolt 4 (ou Thunderbolt 5 sur la version Pro), HDMI 2.1 et Ethernet

Support natif pour trois écrans externes (contre deux sur le modèle M2)

Seul point critique relevé par les testeurs : le positionnement du bouton d'alimentation sous l'appareil, un choix de design qui s'avère peu ergonomique au quotidien mais qui est contrebalancé par son utilisation peu fréquente pour la majorité des utilisateurs.

Des performances qui impressionnent

Les benchmarks réalisés par The Verge montrent des performances remarquables pour le modèle de base équipé du M4 :

Score Geekbench 6 Single-core : 3889

Score Geekbench 6 Multi-core : 14915

Score GPU Metal : 57416

Le système de refroidissement revu permet un fonctionnement quasi silencieux, même lors de tâches intensives comme l'édition photo sur Lightroom par exemple. La version standard avec ses 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU s'avère suffisante pour la majorité des utilisations, y compris professionnelles.

Un rapport qualité-prix imbattable

Proposé à partir de 699€, ce nouveau Mac mini représente "la meilleure valeur de toute la gamme Mac" selon Chris Welch. La configuration de base inclut désormais 16 Go de RAM (contre 8 Go précédemment), un changement significatif qui améliore considérablement l'expérience utilisateur.Seul bémol soulevé par les testeurs : les tarifs prohibitifs des options de stockage et de RAM supplémentaires. Par exemple, passer à 1 To de stockage et 32 Go de RAM fait grimper la facture à 1619€, un prix jugé "excessif" par The Verge.





Pour la première fois, Apple propose également une version M4 Pro plus puissante, destinée aux professionnels exigeants, avec notamment la technologie Thunderbolt 5 permettant des vitesses de transfert jusqu'à 120 Gb/s .Cette nouvelle itération du Mac mini marque un tournant dans l'histoire du produit, offrant un équilibre parfait entre puissance, compacité et accessibilité. Il s'impose comme le point d'entrée idéal dans l'écosystème Mac pour les nouveaux utilisateurs, tout en satisfaisant les besoins des professionnels avec sa version Pro. Les testeurs recommandent tout de même la version M4 classique qui saura satisfaire la très grande majorité des utilisateurs.

Les avis des testeurs

L'avis de The Verge qui se concentre sur le positionnement tarifaire :

Comme je l'ai dit précédemment, le Mini à 599$ représente le meilleur rapport qualité-prix si vous n'avez pas encore rejoint l'écosystème Mac d'Apple. Même la configuration à 799$ que j'ai testée, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, semble raisonnable. Mais dès que vous allez au-delà en termes de RAM ou de stockage, la tarification d'Apple semble relever de l'avidité et du gonflement des bénéfices de l'entreprise. C'est vrai pour toute la gamme, mais c'est ressenti plus vivement sur une machine qui ne coûte que 599$ au départ. Passer à 1 To de stockage et 32 Go de RAM fait grimper le prix à 1 399$. Aïe.



Chaque fois que je jette un coup d'œil au nouveau Mac Mini sur mon bureau, j'ai l'impression qu'il s'agit de la forme idéale du Mini. Le boîtier redessiné tire le meilleur parti de la petite empreinte d'Apple Silicon, et avec la puce M4 d'Apple et une ample sélection de ports, le Mini 2024 devrait rester un ordinateur rapide et fiable pendant des années. Il n'a jamais été aussi puissant. Enfin, sans compter la version M4 Pro bien plus chère.

L'avis de TechCrunch qui apprécie le format tout en s'interrogeant sur la gamme Mac :

Le nouveau Mac Mini est un exemple d'une machine (généralement) bien conçue sans un segment de marché clairement défini. Son point fort réside chez ceux qui possèdent déjà un ou plusieurs écrans et cherchent simplement à mettre à niveau leur système avec le Mac d'entrée de gamme le plus récent. J'inclurais aussi ceux qui veulent choisir leur propre écran, mais ne souhaitent pas investir dans le Studio et ne sont pas particulièrement intéressés par la liberté qu'offre un ordinateur portable. Ou peut-être que l'idéal platonicien serait quelqu'un qui veut un ordinateur de bureau rapide, facile et (relativement) bon marché pour le compléter - sans les limitations inhérentes à un iMac tout-en-un.



Si l'un des cas ci-dessus vous parle, n'hésitez pas à opter pour le petit format. Il n'y a pas grand-chose d'intrinsèquement mauvais dans cette machine (le bouton d'alimentation est plus agaçant que vraiment mauvais), mais sa place dans la gamme des ordinateurs de bureau Apple n'est pas totalement claire, avec le Studio et l'iMac qui l'encadrent de part et d'autre.Je ne peux pas vous dire avec certitude quelle est la taille de ce segment de marché actuellement, mais je soupçonne que ce système est le plus acheté par les entreprises. Il est facile d'imaginer des sociétés en acheter en grande quantité. Pour les consommateurs qui hésitent, réfléchissez si un MacBook ou un iMac ne serait pas plus adapté à votre configuration et à votre budget.

L'avis de Wired qui apprécie la puissance et la réactivité du Mac mini M4 :

J'ai utilisé le Mac Mini comme ordinateur principal pendant la semaine dernière pour envoyer des e-mails, participer à des appels vidéo et rédiger des articles dans notre système de gestion de contenu via le navigateur Chrome - tout cela pendant que des applications comme Slack, Messages et Telegram fonctionnaient simultanément en arrière-plan. Je n'ai jamais eu l'impression que le M4 peinait à gérer tout cela, même avec plusieurs onglets et fenêtres ouverts. Les performances sont restées rapides et fluides en permanence.



Je ne peux pas dire que j'ai remarqué une grande différence par rapport au Mac Mini avec M2. Apple affirme que le M4 offre des performances CPU 1,8 fois plus rapides, tandis que les performances GPU sont 2,2 fois plus rapides que le M1. Mais tout cela n'a d'importance que si vous sentez constamment que votre Mac Mini est trop lent pour les tâches que vous voulez accomplir. Si c'est le cas, vous devrez peut-être passer à une puce plus puissante (comme le M4 Pro si vous avez un M1 ou M2).



Quelle que soit la configuration que vous choisissez, le Mac Mini conserve sa réputation d'excellent petit ordinateur de bureau, en particulier pour les personnes qui sont plus exigeantes avec leurs périphériques. Le même problème persiste : il n'y a aucun moyen de mettre à niveau le matériel à l'avenir. Contrairement aux PC de bureau traditionnels, vous ne pouvez pas simplement remplacer le CPU ou ajouter plus de RAM lorsque vous en avez besoin. Vous allez probablement garder ce Mac Mini pendant un certain temps, alors équipez-le en conséquence.

Acheter le Mac mini M4

Vidéos déballage et test du Mac mini M4

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.