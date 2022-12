Elon Musk demande s'il doit quitter la tête de Twitter !

Après avoir mis en œuvre un changement de politique sans précédent hier, Elon Musk a demandé à ses followers s'il devait quitter son poste de directeur général de l'entreprise. "Devrais-je me retirer de la tête de Twitter ?" a-t-il demandé, ajoutant qu'il "se conformerait aux résultats de ce sondage". Au moment de la rédaction de cet article, l'option "Oui" est en tête avec plus 57% des voix sur quelques 16 millions de votes exprimés. Le sondage devrait se terminer vers 6 heures du matin (heure de l'Est).

Twitter n’aime pas les autres réseaux sociaux

Le vote intervient après que Twitter ait annoncé un changement de règle majeur interdisant aux utilisateurs de créer des liens vers des plateformes concurrentes, notamment Facebook, Instagram, Mastodon et Truth Social de Donald Trump. Avec sa nouvelle politique de "promotion des plates-formes sociales alternatives", Twitter a déclaré qu'il supprimerait les messages comportant des liens vers ces sites Web. Il a également mis en garde les utilisateurs contre les tentatives de contournement de l'interdiction et a déclaré que les récidivistes pourraient faire l'objet de suspensions permanentes. En l'espace de quelques heures, la société a brièvement suspendu le compte de Paul Graham, le fondateur de Y Combinator et l'un des premiers partisans de la prise de contrôle de Twitter par Musk, après qu'il ait exprimé sa frustration à l'égard de cette politique et demandé à ses followers de le retrouver sur Mastodon.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Dans un tweet ultérieur, Musk a affirmé qu'il y aurait un vote public lorsque Twitter envisagera de futurs changements de politique. "Je vous présente mes excuses. Cela ne se reproduira plus", a-t-il déclaré.



Il convient de noter que M. Musk avait déjà indiqué qu'il prévoyait de confier les opérations quotidiennes de Twitter à quelqu'un d'autre. En fait, il a pris cet engagement sous serment. "Je ne veux franchement pas être le PDG d'une quelconque entreprise", disait-il dans un tribunal le mois dernier. Un vote public ne changera rien à cela, mais il pourrait froisser son ego. De plus, le tweet de Musk ne dit pas qu'il est confronté à une pression intense de la part des investisseurs de Tesla pour qu'il se concentre à nouveau sur le constructeur automobile. Depuis que le fantasque entrepreneur a pris le contrôle de Twitter à la fin du mois d'octobre, la valeur de l'action de Tesla a chuté de façon vertigineuse. Rien qu'en décembre, elle a chuté de 22 %.



Qu'en pensez-vous ? Doit-il laisser la gestion opérationnelle à quelqu'un d'autre ? On imagine qu'il ne mettra pas une personne qui lui est hostile...

