Twitter interdit les tweets systématiques vers Instagram, Facebook et Mastodon

Depuis hier, jour de finale de la Coupe du monde 2022, Twitter a officiellement interdit à ses utilisateurs de créer des liens vers leurs profils sur d'autres sites de médias sociaux comme Mastodon, Facebook et Instagram. Les mentions des pseudos d'autres plateformes sont également désormais interdites. En réalité, Elon Musk a tempéré en expliquant que sont visés, les comptes qui utilisent Twitter pour promouvoir essentiellement d’autres plateformes.

Cette nouvelle politique, publiée par le compte TwitterSupport (tweet retiré entre temps) signifie que les utilisateurs de Twitter qui veulent inciter leurs followers à les suivre sur Instagram ou Mastodon ne sont plus autorisés à le faire. Les sanctions prévues en cas de non-respect des règles vont de la suppression des tweets incriminés à la suspension totale du compte.

Policy will be adjusted to suspending accounts only when that account’s *primary* purpose is promotion of competitors, which essentially falls under the no spam rule