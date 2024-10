Instagram et Facebook vont proposer la récupération d’un compte via Face ID

Il est toujours recommandé de mettre un mot de passe différent sur chaque site et service, mais cette pratique provoque inévitablement des mots de passe oublié, surtout si vous n’utilisez pas de gestionnaire de mot de passe. Meta a décidé d’améliorer sa procédure de récupération de mot de passe pour ses réseaux sociaux Instagram et Facebook. L’entreprise cherche à exploiter le Face ID des iPhone au cas où vous perdez le mot de passe de votre compte.

C’est en cours d’expérimentation par Meta

Meta travaille sur une nouvelle solution pour améliorer la sécurité et l’efficacité de la récupération des comptes Instagram et Facebook, souvent la cible de pirates. La procédure actuelle, bien que sécurisée, est régulièrement exploitée par des hackers cherchant à prendre le contrôle de comptes personnels sans l’autorisation de leur propriétaire. Face à cette menace croissante, Meta a décidé d’explorer de nouvelles options pour renforcer la protection des utilisateurs.



L’une des innovations en cours de développement repose sur l’utilisation de Face ID pour permettre une récupération immédiate des comptes en cas de blocage ou de piratage. La technologie Face ID s’est imposée comme un moyen rapide et sécurisé d’authentifier un utilisateur, c’est pour cela que Meta envisage de l’intégrer à ses plateformes pour simplifier la procédure de récupération de comptes.

Comment ça marche ?

Le procédé mis en place par Meta demande aux utilisateurs de soumettre un selfie vidéo, similaire au processus d’enregistrement du Face ID sur un iPhone lors de l’activation. L’utilisateur devra tourner sa tête dans plusieurs directions pour permettre au système de capturer un modèle précis de son visage.



En intégrant cette technologie, Meta espère offrir une solution bien plus rapide que les vérifications manuelles, qui peuvent prendre du temps, particulièrement pour les utilisateurs victimes de piratage. Avec le Face ID, la récupération d’un compte peut se faire en quelques minutes, ce qui va offrir une meilleure expérience utilisateur.



La bonne nouvelle c’est que Meta va laisser aux utilisateurs la possibilité de choisir entre une vérification automatique via la reconnaissance faciale ou un contrôle manuel pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser cette technologie. Pour rassurer ses utilisateurs, Meta assure que toutes les informations faciales capturées lors du processus sont encryptées et stockées de manière sécurisée. Une fois la comparaison effectuée, qu’elle soit positive ou non, ces données sont immédiatement effacées des serveurs de l’entreprise.



Cette nouvelle fonctionnalité, encore en phase d’expérimentation, pourrait bien révolutionner la manière dont les utilisateurs récupèrent leurs comptes en cas de problème. Meta souhaite déployer cette option progressivement, permettant ainsi à chacun de profiter d’une sécurité renforcée, tout en conservant le contrôle sur les méthodes de vérification utilisées.



