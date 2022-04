Twitter discute finalement de l'offre de rachat d'Elon Musk

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Twitter n'est peut-être fermé à l'idée de se vendre à Elon Musk. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise réexamine l'offre de rachat de Musk après que le milliardaire a annoncé qu'il disposait du soutien financier nécessaire à la réalisation de l'opération. Lorsque le patron de Tesla a annoncé pour la première fois qu'il était prêt à payer 40 milliards d'euros pour racheter le géant des médias sociaux, précisant à l'époque qu'il s'agissait de sa "meilleure et dernière offre", on s'attendait à ce que Twitter rejette la proposition. La société est même allée jusqu'à adopter une stratégie dite de "pilule empoisonnée" pour parer à une tentative de rachat hostile.

Elon Musk affirme avoir le financement prêt

Mais Twitter "jette désormais un regard neuf" sur l'offre de Musk et est plus susceptible d'engager des négociations, selon le journal américain. Le WSJ rapporte que les deux parties se rencontrent dimanche pour discuter de la proposition, mais il reste un certain nombre d'obstacles qui pourraient compliquer les négociations. Par exemple, les dirigeants de l'entreprise pourraient insister pour que Musk accepte de verser une partie de la somme si l'accord échoue.

Twitter a refusé de commenter le rapport. Lorsque M. Musk a annoncé son offre, la société a déclaré qu'elle s'engageait à procéder à un "examen minutieux, complet et délibéré" de l'offre. Il est très probable que nous apprenions comment Twitter envisage de procéder dans les prochains jours. Selon le Wall Street Journal, l'entreprise fera le point sur la situation lors de la publication de ses résultats du premier trimestre jeudi, "si ce n'est plus tôt". Nous vous tiendrons évidemment au courant des délibérations autour de l'offre qui était aux dernières nouvelles de 46,5 milliards de dollars.



Rappelons enfin qu'Elon Musk souhaite racheter la plateforme pour lui rendre sa liberté d'expression.