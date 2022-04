Elon Musk vient de réunir les 46,5 milliards de dollars pour le rachat de Twitter

Julien Russo

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk a une véritable obsession qui consiste à racheter le célèbre réseau social Twitter. Sans surprise, cet investissement serait largement possible vu le trésor de guerre que possède le PDG de Tesla. Toutefois, les fonds ne viendront pas uniquement de son argent personnel et de ses actions boursières, Elon Musk s'appuiera également sur plusieurs banques qui lui feront des prêts.

Elon Musk affirme avoir le financement prêt

Si certaines banques peuvent être hésitantes face à une demande de prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros, on se dit qu'il est improbable qu'une banque accepte un prêt de plusieurs milliards de dollars. Et pourtant... Rien n'est irréalisable quand on s'appelle Elon Musk et qu'on se trouve dans le TOP 5 des personnes les plus riches du monde !



Quand Elon Musk a eu l'idée de racheter Twitter, le PDG s'est rapproché de plusieurs établissements bancaires pour savoir s'il était possible de recueillir des fonds pour ce projet inédit qui fait le buzz dans les médias depuis plusieurs semaines.



Sans surprise, les banques ont toutes déroulé le tapis rouge, Elon Musk a obtenu plusieurs accords de financements selon un récent rapport de Reuters. Les banques contactées ont accepté de fournir un total de 13 milliards de dollars supplémentaires sous forme de dette garantie par Twitter. Dans les banques qui ont été particulièrement enthousiastes à l'idée de participer à ce projet, on retrouve Morgan Stanley, une célèbre banque américaine qui opère dans 42 pays.

Quand on entre dans le détail de cette potentielle acquisition, on constate qu'Elon Musk s'engage à mettre 33,5 milliards de dollars qui proviennent de ses capitaux propres et 12,5 milliards de prêts sur marge pour le financement de la transaction.



Malgré les dizaines de milliards mis sur la table par Elon Musk, Twitter n'est toujours pas motivé à l'idée de se faire racheter, l’entreprise a même adopté un plan pour empêcher l'offensive de Musk. Celui-ci consiste à brader les actions pour tous les autres actionnaires si Elon Musk venait à détenir plus de 15% des actions boursières de Twitter.

Que ferait Elon Musk s'il rachetait Twitter ?

Imaginons qu'Elon Musk arrive à acquérir Twitter, qu'est-ce qui se passerait après ?

Le réseau social deviendrait beaucoup plus light sur la modération, la vision du célèbre milliardaire est la liberté d'expression avant tout, ce qui veut dire que des propos qui sont systématiquement bannis par Twitter aujourd'hui pourraient ne plus l'être avec Elon Musk aux commandes.



Le concept d'empêcher un ancien Président des États-Unis de s'exprimer serait probablement inconcevable avec Musk, Donald Trump pourrait donc voir son compte @realdonaldtrump être réactivé.



Pour le moment, le porte-parole de Twitter n'a pas voulu faire de déclaration officielle après la publication du rapport de Reuters. Il est possible que l’entreprise souhaite d'abord en discuter en interne avant de dévoiler ses positions publiquement.