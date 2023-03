Twitter a perdu 80% de ses revenus publicitaires en France depuis le rachat par Elon Musk

Si Elon Musk pensait rentabiliser dans un avenir lointain le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, le milliardaire risque de s'être trompé, car le réseau social génère nettement moins d'argent qu'avec l'ancienne direction. En effet, cela est lié à la perte massive des annonceurs sur le réseau social, des agences de publicités et des marques qui ne sont pas convaincues par le "nouveau Twitter".

Les revenus publicitaires de Twitter en France sont catastrophiques

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social a subi une forte baisse de ses revenus publicitaires en France. Selon un rapport récent publié par le Figaro, les revenus publicitaires de Twitter ont diminué de 80% depuis le mois de janvier. Les annonceurs ont stoppé leurs campagnes publicitaires pour plusieurs raisons liées à la nouvelle politique de Twitter :

La ré-activation du compte de Donald Trump qui était censé être banni à vie de Twitter

L'adoption d'une modération beaucoup plus légère pour améliorer la liberté d'expression

Le rétablissement de nombreux comptes de personnalités d'extrême droite

Ces trois points ont provoqué l'indignation de nombreux annonceurs qui ont préféré déserter le réseau social d'Elon Musk. Aujourd'hui, énormément d'annonceurs français estiment que Twitter n'est plus un environnement approprié pour promouvoir leur image.

Au-delà des problèmes liés à la nouvelle politique de Twitter, certaines entreprises françaises ont également été choquées de la politique brutale d'Elon Musk envers les salariés de l'entreprise. Les licenciements massifs qui ont eu lieu à la fin de 2022 et au début de cette année ont été mal perçus et le manque d'empathie d'Elon Musk pour les salariés qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain a fait l'objet de nombreuses critiques.

La baisse des revenus publicitaires de Twitter en France n'est pas un cas isolé. Cette tendance est également observable dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où beaucoup d’annonceurs ont fui le réseau social en raison de la nouvelle politique vis-à-vis des contenus haineux qui ne sont plus supprimés comme avant.



Elon Musk a récemment admis que la valeur de Twitter avait été divisée par deux et avoisinait désormais les 20 milliards de dollars. Certains experts assurent qu'il s'agit sans aucun doute du "pire" investissement qu'ait jamais réalisé le patron de Tesla.



Pour essayer de compenser cette perte financière, Twitter a accéléré le développement de Twitter Blue, son service d'abonnement payant. De nouvelles fonctionnalités sont arrivées (meilleure visibilité dans les réponses des tweets et dans les tendances, allongement de la limite de caractère d'un tweet, augmentation de la limite de temps d'une vidéo...). D'autres nouveautés viendront prochainement pour accroître l'intérêt des utilisateurs envers Twitter Blue.



Depuis quelques jours, Elon Musk cherche aussi à inciter les utilisateurs qui détiennent l'ancienne certification à prendre l'abonnement en supprimant la certification de certains comptes (journalistes, YouTubers...) pour les forcer à souscrire à Twitter Blue.

