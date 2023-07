Elon Musk affirme que les revenus publicitaires de Twitter ont chuté de 50 %

Selon Elon Musk, Twitter n'est toujours pas rentable, près d'un an après son rachat. Dans le rouge depuis ses débuts en 2005, le réseau social de micro-blogging dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Ce week-end, le milliardaire a tweeté que l'entreprise souffrait d'un problème de flux de trésorerie négatif en raison d'une baisse d'environ 50 % des recettes publicitaires et d'un lourd endettement. "Nous avons besoin d'atteindre un flux de trésorerie positif avant de pouvoir nous offrir le luxe de faire quoi que ce soit d'autre".

Elon Musk reste positif

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Cet aveu intervient la semaine même où le programme de partage des revenus publicitaires de Twitter a commencé à rémunérer certains créateurs, dont une poignée d'influenceurs d'après le Washington Post. Vendredi, le patron de Tesla a également affirmé que le réseau social a battu un "niveau record d'utilisation" dans le courant de la semaine.

Looks like this platform may see all time high device user seconds usage this week — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2023

Il a également déclaré précédemment que presque tous les annonceurs qui avaient quitté la plateforme après sa prise de contrôle en octobre étaient "revenus" ou avaient "dit qu'ils reviendraient".

Selon une estimation du cabinet de recherche Sensor Tower communiquée à Bloomberg, les dépenses publicitaires ont chuté de 89 % pour atteindre 7,6 millions de dollars au cours d'une période de deux mois en début d'année. Selon Reuters, Twitter doit payer des intérêts annuels d'environ 1,5 milliard de dollars en raison de la dette contractée par l'entreprise lorsque Musk l'a rachetée pour 44 milliards de dollars. On comprend mieux certaines mesures prises comme la réduction des effectifs de 75 % (la plateforme étant toujours opérationnelle et s'améliore même) ou encore le combat contre les robots et spams qui gaspillent la bande-passante et asphyxie les serveurs.



Dans le même temps, Meta a lancé Threads, son clone de Twitter. Après des débuts fracassants grâce à la base d'utilisateurs Instagram, le nouveau réseau social semble déjà s'essouffler avec une utilisation en chute libre. Tout cela en moins de deux semaines.



Une chose est sûre, Elon Musk continue de croire au redressement du réseau et a proposé un formidable défi à la nouvelle PDG de l'entreprise, Linda Yaccarino. Comme disait l'autre, la nouvelle patronne a du pain sur la planche...