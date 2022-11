Elon Musk fait confiance à 50 employés de Tesla pour l'avenir de Twitter

Elon Musk ne perd pas de temps. Seulement quelques jours après son acquisition de Twitter, une nouvelle équipe de recherche, composée d'ingénieurs de Tesla et autres sociétés lui appartenant, viendrait de prendre forme. Leur objectif commun sera de trouver les bonnes idées pour faire prospérer le réseau social.

Le grand remplacement a déjà démarré

D'après les infos de CNBC, Elon Musk aurait demandé à une cinquantaine d'employés de Tesla de réfléchir sur l'avenir de Twitter. Ils seraient accompagnés par deux autres de la société The Boring Company (société de construction de tunnels fondée par Musk) et un dernier provenant de la société Neuralink, également détenue par le milliardaire.



À la tête de ce groupe de recherche, on retrouverait Ashok Ellluswamy, directeur du développement logiciel, et Milan Kovac, directeur du pilote automatique et du fameux robot Tesla. Des noms supplémentaires sont aussi évoqués comme proches du dossier.

Musk fait visiblement confiance à ces cinquante ingénieurs logiciels qui travaillent depuis pas mal de temps pour lui et qui semblent en adéquation avec sa vision du futur. En agissant ainsi, le nouveau patron de Twitter commence doucement, mais sûrement, à faire du ménage au sein des effectifs.



Pour rappel, il est possible que 75 % des salariés actuels de Twitter soient licenciés dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, l'actualité autour du réseau social risque d'être bien présente en 2023. Hâte de découvrir (ou pas) les changements en préparation. N'oublions pas que la certification va devenir payante, une première grosse annonce qui fait grincer des dents.