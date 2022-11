Elon Musk interdit aux employés de Twitter de travailler à distance

Tutoriels et Astuces

Twitter a encouragé une culture du travail à distance pendant la pandémie, permettant à de nombreux employés de travailler depuis leur domicile. La société a également instauré des jours de repos supplémentaires réguliers pour les employés, une autre initiative que Musk a supprimée, affirmant que le redressement de Twitter nécessitera un "travail intense". Les autres entreprises de Musk, SpaceX et Tesla, exigent également un travail obligatoire au bureau, à moins que la direction ne l'approuve expressément. Il a déclaré que la visibilité était essentielle pour les hauts dirigeants, qui devaient être perçus comme travaillant aux côtés de leurs subordonnés. Musk a ajouté dans ses remarques que la première priorité de l'entreprise - après avoir achevé le déploiement de Twitter Blue - est de répondre à sa préoccupation concernant les comptes automatisés, les fameux bots. L'un des principaux piliers de la lutte entre Musk et l'entreprise, avant l'acquisition, était la conviction du milliardaire que l'entreprise ne rendait pas suffisamment compte du nombre de faux comptes sur sa plateforme.

Comme évoqué par les rumeurs, Elon Musk a interdit aux employés de Twitter de travailler à distance, affirmant qu'ils doivent passer 40 heures par semaine au bureau, sauf autorisation expresse contraire de sa part. Bloomberg a rapporté la première communication officielle de Musk à l'ensemble du personnel de l'entreprise depuis qu'il a acheté la plateforme. Le nouveau propriétaire a déclaré que les salariés devaient se préparer à des "temps difficiles" pour les entreprises axées sur la publicité comme Twitter, et qu'il souhaitait que les abonnements représentent la moitié des revenus de l'entreprise.

Peu de temps après avoir licencié un grand nombre d'employés suite au rachat de l'entreprise par Elon Musk, il semblerait que Twitter cherche à réembaucher certains d'entre eux, réalisant qu'ils ne seront pas en mesure de maintenir les fonctions actuelles ou de mettre en œuvre les plans futurs sans leurs compétences et leurs connaissances. Mais les conditions de travail ont changé, puisque le nouveau patron exige que tout le monde vienne au bureau.

